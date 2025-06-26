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Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, заявил Белоусов

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, заявил Белоусов - 26.06.2025, ПРАЙМ

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, заявил Белоусов

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растет. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:19+0300

2025-06-26T08:19+0300

2025-06-26T08:19+0300

политика

россия

запад

андрей белоусов

шос

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ЦИНДАО, 26 июн - ПРАЙМ. Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растет. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. "Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в четверг. По оценке главы российского военного ведомства, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования". "В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", - отметил Белоусов.

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россия, запад, андрей белоусов, шос