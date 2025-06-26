https://1prime.ru/20250626/belousov-858916132.html

Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России

Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России - 26.06.2025, ПРАЙМ

Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России

Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T09:19+0300

2025-06-26T09:19+0300

2025-06-26T09:19+0300

россия

индия

китай

андрей белоусов

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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Индия для нас исключительно важный стратегический партнёр, традиционный друг, в том числе - партнёр в военной и военно-технической сферах", - сказал Белоусов в четверг на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Начиная переговоры, он выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также Белоусов поблагодарил коллегу за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча глав военных ведомств двух стран состоялась в китайском Циндао, где ранее в четверг прошло заседание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

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индия

китай

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россия, индия, китай, андрей белоусов