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Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России
Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России - 26.06.2025, ПРАЙМ
Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России
Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:19+0300
2025-06-26T09:19+0300
россия
индия
китай
андрей белоусов
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Индия для нас исключительно важный стратегический партнёр, традиционный друг, в том числе - партнёр в военной и военно-технической сферах", - сказал Белоусов в четверг на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Начиная переговоры, он выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также Белоусов поблагодарил коллегу за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча глав военных ведомств двух стран состоялась в китайском Циндао, где ранее в четверг прошло заседание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
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россия, индия, китай, андрей белоусов
РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Андрей Белоусов
09:19 26.06.2025
 
Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером России

Глава Минобороны Белоусов назвал Индию важным стратегическим партнером России

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Индия для нас исключительно важный стратегический партнёр, традиционный друг, в том числе - партнёр в военной и военно-технической сферах", - сказал Белоусов в четверг на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Начиная переговоры, он выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
Также Белоусов поблагодарил коллегу за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Встреча глав военных ведомств двух стран состоялась в китайском Циндао, где ранее в четверг прошло заседание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
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РОССИЯИНДИЯКИТАЙАндрей Белоусов
 
 
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