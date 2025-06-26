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В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС
В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС - 26.06.2025, ПРАЙМ
В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС
Использование цифровых валют стран БРИКС в единой экосистеме приведет к финансовой интеграции и независимости альянса, заявил РИА Новости вице-президент... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:35+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Использование цифровых валют стран БРИКС в единой экосистеме приведет к финансовой интеграции и независимости альянса, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Идея создания единой валюты БРИКС, как средства большей экономической независимости альянса, обсуждается между его участниками не первый год. Но позиция большинства членов остается сдержанной", - сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Мастерская ВЭД - платежи и логистика под контролем" Причин для скепсиса, по его словам, немало. "У стран БРИКС нет общего платежного пространства, цифровые валюты находятся на разных стадиях развития, а финансовые регуляции - на разных полюсах. Ни одна из стран не готова отдать контроль над денежной политикой наднациональной структуре", - пояснил собеседник агентства. В такой ситуации, добавил он, "реалистичнее не создание единой монеты, а использование собственных цифровых валют с технологическим сопряжением между ними". "Ведь страны БРИКС активно развивают национальные цифровые валюты. Китай уже активно экспериментирует с цифровым юанем e-CNY. Индия продвигает e-Rupee, Бразилия – свой реал Drex, ЮАР отрабатывает расчеты с цифровой валютой CBDC в системе реального времени. РФ активно внедряет цифровой рубль.., инструмент рассматривается как элемент санкционной устойчивости и основа для "дружественных" стейблкоинов", - добавил Леер. "На фоне отсутствия общей валюты у БРИКС появляются технологические решения, которые позволяют соединять национальные цифровые валюты в единую экосистему", - добавил вице-президент АЭИ. Примером такой архитектуры, уточнил он, "может служить платформа для многовалютных цифровых расчетов с участием Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Такой подход не требует отказа от суверенитета и позволяет странам интегрироваться без создания единой валюты".
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Экономика, Финансы, КИТАЙ, МОСКВА, ИНДИЯ
В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС
АЭИ: использование цифровых валют стран БРИКС приведет к независимости альянса
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Использование цифровых валют стран БРИКС в единой экосистеме приведет к финансовой интеграции и независимости альянса, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Идея создания единой валюты БРИКС, как средства большей экономической независимости альянса, обсуждается между его участниками не первый год. Но позиция большинства членов остается сдержанной", - сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Мастерская ВЭД - платежи и логистика под контролем"
Причин для скепсиса, по его словам, немало. "У стран БРИКС нет общего платежного пространства, цифровые валюты находятся на разных стадиях развития, а финансовые регуляции - на разных полюсах. Ни одна из стран не готова отдать контроль над денежной политикой наднациональной структуре", - пояснил собеседник агентства.
В такой ситуации, добавил он, "реалистичнее не создание единой монеты, а использование собственных цифровых валют с технологическим сопряжением между ними".
"Ведь страны БРИКС активно развивают национальные цифровые валюты. Китай уже активно экспериментирует с цифровым юанем e-CNY. Индия продвигает e-Rupee, Бразилия – свой реал Drex, ЮАР отрабатывает расчеты с цифровой валютой CBDC в системе реального времени. РФ активно внедряет цифровой рубль.., инструмент рассматривается как элемент санкционной устойчивости и основа для "дружественных" стейблкоинов", - добавил Леер.
"На фоне отсутствия общей валюты у БРИКС появляются технологические решения, которые позволяют соединять национальные цифровые валюты в единую экосистему", - добавил вице-президент АЭИ.
Примером такой архитектуры, уточнил он, "может служить платформа для многовалютных цифровых расчетов с участием Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Такой подход не требует отказа от суверенитета и позволяет странам интегрироваться без создания единой валюты".
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