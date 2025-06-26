https://1prime.ru/20250626/briks-858923861.html

В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС

В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС - 26.06.2025, ПРАЙМ

В АЭИ прокомментировали идею создания единой валюты БРИКС

Использование цифровых валют стран БРИКС в единой экосистеме приведет к финансовой интеграции и независимости альянса, заявил РИА Новости вице-президент... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:35+0300

2025-06-26T12:35+0300

2025-06-26T12:35+0300

экономика

финансы

китай

москва

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg

МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Использование цифровых валют стран БРИКС в единой экосистеме приведет к финансовой интеграции и независимости альянса, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Идея создания единой валюты БРИКС, как средства большей экономической независимости альянса, обсуждается между его участниками не первый год. Но позиция большинства членов остается сдержанной", - сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Мастерская ВЭД - платежи и логистика под контролем" Причин для скепсиса, по его словам, немало. "У стран БРИКС нет общего платежного пространства, цифровые валюты находятся на разных стадиях развития, а финансовые регуляции - на разных полюсах. Ни одна из стран не готова отдать контроль над денежной политикой наднациональной структуре", - пояснил собеседник агентства. В такой ситуации, добавил он, "реалистичнее не создание единой монеты, а использование собственных цифровых валют с технологическим сопряжением между ними". "Ведь страны БРИКС активно развивают национальные цифровые валюты. Китай уже активно экспериментирует с цифровым юанем e-CNY. Индия продвигает e-Rupee, Бразилия – свой реал Drex, ЮАР отрабатывает расчеты с цифровой валютой CBDC в системе реального времени. РФ активно внедряет цифровой рубль.., инструмент рассматривается как элемент санкционной устойчивости и основа для "дружественных" стейблкоинов", - добавил Леер. "На фоне отсутствия общей валюты у БРИКС появляются технологические решения, которые позволяют соединять национальные цифровые валюты в единую экосистему", - добавил вице-президент АЭИ. Примером такой архитектуры, уточнил он, "может служить платформа для многовалютных цифровых расчетов с участием Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Такой подход не требует отказа от суверенитета и позволяет странам интегрироваться без создания единой валюты".

https://1prime.ru/20250621/banknota-858759177.html

китай

москва

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, китай, москва, индия