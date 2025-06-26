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Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/britaniya-858923674.html
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны
Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:29+0300
2025-06-26T12:29+0300
экономика
бизнес
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ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. В вторник британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley &amp; Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе. "Необходимо что-то предпринять, чтобы остановить исход. Правительству необходимо обратить на это внимание", - заявил Кинг агентству Bloomberg. Лорд-мэр Лондона - глава делового района Сити в Лондоне. По существу лорд-мэр является бизнес-омбудсменом, который представляет интересы британского бизнеса в стране и за рубежом. Кинг подчеркнул, что исход бизнесменов может привести к сокращению инвестиций в британскую экономику. Пришедшее к власти в прошлом году правительство премьер-министра Кира Стармера отменило льготный налоговый режим для богатых нерезидентов. Теперь на них распространяется налог на наследство в размере 40%.
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бизнес, лондон, великобритания
Экономика, Бизнес, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:29 26.06.2025
 
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны

Лорд-мэр Лондона призвал власти остановить массовый исход миллионеров из страны

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / samott
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ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ.
В вторник британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе.
"Необходимо что-то предпринять, чтобы остановить исход. Правительству необходимо обратить на это внимание", - заявил Кинг агентству Bloomberg.
Лорд-мэр Лондона - глава делового района Сити в Лондоне. По существу лорд-мэр является бизнес-омбудсменом, который представляет интересы британского бизнеса в стране и за рубежом.
Кинг подчеркнул, что исход бизнесменов может привести к сокращению инвестиций в британскую экономику.
Пришедшее к власти в прошлом году правительство премьер-министра Кира Стармера отменило льготный налоговый режим для богатых нерезидентов. Теперь на них распространяется налог на наследство в размере 40%.
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