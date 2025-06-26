https://1prime.ru/20250626/britaniya-858923674.html

Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны

Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны

Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:29+0300

2025-06-26T12:29+0300

2025-06-26T12:29+0300

экономика

бизнес

лондон

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg

ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. В вторник британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе. "Необходимо что-то предпринять, чтобы остановить исход. Правительству необходимо обратить на это внимание", - заявил Кинг агентству Bloomberg. Лорд-мэр Лондона - глава делового района Сити в Лондоне. По существу лорд-мэр является бизнес-омбудсменом, который представляет интересы британского бизнеса в стране и за рубежом. Кинг подчеркнул, что исход бизнесменов может привести к сокращению инвестиций в британскую экономику. Пришедшее к власти в прошлом году правительство премьер-министра Кира Стармера отменило льготный налоговый режим для богатых нерезидентов. Теперь на них распространяется налог на наследство в размере 40%.

https://1prime.ru/20250626/ukraina-858914124.html

лондон

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лондон, великобритания