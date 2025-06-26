https://1prime.ru/20250626/britaniya-858923674.html
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны
Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:29+0300
2025-06-26T12:29+0300
2025-06-26T12:29+0300
экономика
бизнес
лондон
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ. В вторник британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе. "Необходимо что-то предпринять, чтобы остановить исход. Правительству необходимо обратить на это внимание", - заявил Кинг агентству Bloomberg. Лорд-мэр Лондона - глава делового района Сити в Лондоне. По существу лорд-мэр является бизнес-омбудсменом, который представляет интересы британского бизнеса в стране и за рубежом. Кинг подчеркнул, что исход бизнесменов может привести к сокращению инвестиций в британскую экономику. Пришедшее к власти в прошлом году правительство премьер-министра Кира Стармера отменило льготный налоговый режим для богатых нерезидентов. Теперь на них распространяется налог на наследство в размере 40%.
https://1prime.ru/20250626/ukraina-858914124.html
лондон
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, лондон, великобритания
Экономика, Бизнес, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лорд-мэр Лондона призвал остановить массовый исход миллионеров из страны
Лорд-мэр Лондона призвал власти остановить массовый исход миллионеров из страны
ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Лорд-мэр Лондона Аластер Кинг призвал власти Великобритании принять меры чтобы остановить массовый исход богатых иностранцев из страны на фоне налоговых реформ.
В вторник британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе.
"Необходимо что-то предпринять, чтобы остановить исход. Правительству необходимо обратить на это внимание", - заявил Кинг агентству Bloomberg.
Лорд-мэр Лондона - глава делового района Сити в Лондоне. По существу лорд-мэр является бизнес-омбудсменом, который представляет интересы британского бизнеса в стране и за рубежом.
Кинг подчеркнул, что исход бизнесменов может привести к сокращению инвестиций в британскую экономику.
Пришедшее к власти в прошлом году правительство премьер-министра Кира Стармера отменило льготный налоговый режим для богатых нерезидентов. Теперь на них распространяется налог на наследство в размере 40%.
"Уже рушится": в Британии раскрыли, когда киевский режим ждет полный крах