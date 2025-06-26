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На Чукотке начнут строить ВОЛС до Билибино и Певека
На Чукотке начнут строить ВОЛС до Билибино и Певека - 26.06.2025, ПРАЙМ
На Чукотке начнут строить ВОЛС до Билибино и Певека
Строительство волоконно-оптической линий связи до Билибино и Певека на Чукотке начнется в 2026 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T05:28+0300
2025-06-26T05:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - ПРАЙМ. Строительство волоконно-оптической линий связи до Билибино и Певека на Чукотке начнется в 2026 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что правительство определило 70 населенных пунктов для обеспечения этих территорий высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов. Решение о том, что создание ВОЛС для ряда территорий может финансироваться из резерва универсального обслуживания, было принято в мае 2025 года для реализации новых норм федерального закона "О связи".
"Правительство РФ утвердило перечень населённых пунктов, которые будут обеспечены высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов в специальный фонд. В нашем округе – это Билибино и села Билибинского района, а также Певек. Сроки работ по прокладке ВОЛС - 2025-2027 годы", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
По его словам, до конца этого года будет определена сумма финансирования и пройдет конкурс на определение подрядчика, который займется реализацией проекта.
"Строительство должно начаться в следующем году", - добавил губернатор.
Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до 8 терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.
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Технологии, Бизнес, Экономика, Чукотка, Владивосток, РФ
На Чукотке начнут строить ВОЛС до Билибино и Певека
Кузнецов: строительство ВОЛС до Билибино и Певека на Чукотке начнется в 2026 году
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - ПРАЙМ. Строительство волоконно-оптической линий связи до Билибино и Певека на Чукотке начнется в 2026 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что правительство определило 70 населенных пунктов для обеспечения этих территорий высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов. Решение о том, что создание ВОЛС для ряда территорий может финансироваться из резерва универсального обслуживания, было принято в мае 2025 года для реализации новых норм федерального закона "О связи".
"Правительство РФ утвердило перечень населённых пунктов, которые будут обеспечены высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов в специальный фонд. В нашем округе – это Билибино и села Билибинского района, а также Певек. Сроки работ по прокладке ВОЛС - 2025-2027 годы", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
По его словам, до конца этого года будет определена сумма финансирования и пройдет конкурс на определение подрядчика, который займется реализацией проекта.
"Строительство должно начаться в следующем году", - добавил губернатор.
Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до 8 терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.