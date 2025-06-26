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Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:55+0300

2025-06-26T13:55+0300

2025-06-26T13:55+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года... Принято решение: Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать", - говорится в сообщении. Кроме того, на собрании определили количественный состав совета директоров компании - 10 человек. "Определить количественный состав совета директоров в 10 членов совета директоров... Избрать членом совета директоров общества: Арутюнян Рубен Альбертович, Адамян Амаяк Степаевич, Глазов Василий Владимирович, Золотарева Светлана Сергеевна, Киреев Михаил Сергеевич, Мелконян Гагик Аршавирович, Мороз Александр Евгеньевич, Нахапетян Гор Борисович, Рихтер Пауль, Саркисян Акоп Гургенович", - говорится в сообщении. Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России. Его чистая прибыль по МСФО в 2024 году выросла на 30%, до 3 миллиардов рублей.

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henderson, бизнес, акции