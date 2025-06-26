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Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/dividendy-858928577.html
Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:55+0300
2025-06-26T13:55+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года... Принято решение: Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать", - говорится в сообщении. Кроме того, на собрании определили количественный состав совета директоров компании - 10 человек. "Определить количественный состав совета директоров в 10 членов совета директоров... Избрать членом совета директоров общества: Арутюнян Рубен Альбертович, Адамян Амаяк Степаевич, Глазов Василий Владимирович, Золотарева Светлана Сергеевна, Киреев Михаил Сергеевич, Мелконян Гагик Аршавирович, Мороз Александр Евгеньевич, Нахапетян Гор Борисович, Рихтер Пауль, Саркисян Акоп Гургенович", - говорится в сообщении. Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России. Его чистая прибыль по МСФО в 2024 году выросла на 30%, до 3 миллиардов рублей.
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henderson, бизнес, акции
Экономика, Henderson, Бизнес, Акции
13:55 26.06.2025
 
Акционеры Henderson не будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкHenderson
Henderson - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Акционеры Henderson приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.
"Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:.. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года... Принято решение: Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать", - говорится в сообщении.
Кроме того, на собрании определили количественный состав совета директоров компании - 10 человек.
"Определить количественный состав совета директоров в 10 членов совета директоров... Избрать членом совета директоров общества: Арутюнян Рубен Альбертович, Адамян Амаяк Степаевич, Глазов Василий Владимирович, Золотарева Светлана Сергеевна, Киреев Михаил Сергеевич, Мелконян Гагик Аршавирович, Мороз Александр Евгеньевич, Нахапетян Гор Борисович, Рихтер Пауль, Саркисян Акоп Гургенович", - говорится в сообщении.
Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России. Его чистая прибыль по МСФО в 2024 году выросла на 30%, до 3 миллиардов рублей.
ОГК-2
Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год
Вчера, 16:22
 
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