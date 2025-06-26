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Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/dollar-858924316.html
Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту
Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту - 26.06.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту
Стоимость доллара к евро и фунту стерлингов продолжает снижаться в четверг днем после достижения наименьших за несколько лет значений на опасениях вокруг... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:42+0300
2025-06-26T12:42+0300
экономика
рынок
торги
сша
германия
the wall street journal
gfk
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и фунту стерлингов продолжает снижаться в четверг днем после достижения наименьших за несколько лет значений на опасениях вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США и перед статистикой по американской экономике, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1721 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, показатель находится выше уровня в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года. При этом утром курс евро к доллару был около 1,168 доллара. Курс фунта стерлингов к 12.34 мск в это же время увеличивался до 1,3744 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года. Утром курс фунта стерлингов к доллару был у 1,37 доллара. Курс доллара к иене на 12.34 мск падал до 143,93 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,56%, до 97,15 пункта. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. "Трамп говорил о снижении ставок, поэтому он выберет кого-то, кто согласен с его взглядами. Кого бы он ни назначил, он, скорее всего, будет "голубиным" и, вероятно, придаст доллару дальнейший импульс к снижению", - прокомментировала агентству Блумберг глава отдела валютных исследований ANZ Banking Group в Сиднее Махджабин Заман (Mahjabeen Zaman). Не оказывает заметного давления на евро статистика из Германии. По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов. Аналитики ждали роста показателя до минус 19,3 пункта с первоначального уровня июня в минус 19,9 пункта. До открытия торгов четверга в США будет опубликована третья, окончательная оценка по американскому ВВП в первом квартале. Вторая, промежуточная оценка показала, что экономика Штатов в январе-марте снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынок, торги, сша, германия, the wall street journal, gfk
Экономика, Рынок, Торги, США, ГЕРМАНИЯ, The Wall Street Journal, Gfk
12:42 26.06.2025
 
Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту

Курс доллара к евро опустился ниже 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и фунту стерлингов продолжает снижаться в четверг днем после достижения наименьших за несколько лет значений на опасениях вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США и перед статистикой по американской экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1721 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, показатель находится выше уровня в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года. При этом утром курс евро к доллару был около 1,168 доллара.
Курс фунта стерлингов к 12.34 мск в это же время увеличивался до 1,3744 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года. Утром курс фунта стерлингов к доллару был у 1,37 доллара.
Курс доллара к иене на 12.34 мск падал до 143,93 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,56%, до 97,15 пункта.
Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.
"Трамп говорил о снижении ставок, поэтому он выберет кого-то, кто согласен с его взглядами. Кого бы он ни назначил, он, скорее всего, будет "голубиным" и, вероятно, придаст доллару дальнейший импульс к снижению", - прокомментировала агентству Блумберг глава отдела валютных исследований ANZ Banking Group в Сиднее Махджабин Заман (Mahjabeen Zaman).
Не оказывает заметного давления на евро статистика из Германии. По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов. Аналитики ждали роста показателя до минус 19,3 пункта с первоначального уровня июня в минус 19,9 пункта.
До открытия торгов четверга в США будет опубликована третья, окончательная оценка по американскому ВВП в первом квартале. Вторая, промежуточная оценка показала, что экономика Штатов в январе-марте снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года
08:42
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАГЕРМАНИЯThe Wall Street JournalGfk
 
 
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