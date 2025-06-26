https://1prime.ru/20250626/dollar-858924316.html

Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту

Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту - 26.06.2025, ПРАЙМ

Доллар продолжает дешеветь к евро и фунту

Стоимость доллара к евро и фунту стерлингов продолжает снижаться в четверг днем после достижения наименьших за несколько лет значений на опасениях вокруг... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:42+0300

2025-06-26T12:42+0300

2025-06-26T12:42+0300

экономика

рынок

торги

сша

германия

the wall street journal

gfk

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и фунту стерлингов продолжает снижаться в четверг днем после достижения наименьших за несколько лет значений на опасениях вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США и перед статистикой по американской экономике, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1721 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, показатель находится выше уровня в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года. При этом утром курс евро к доллару был около 1,168 доллара. Курс фунта стерлингов к 12.34 мск в это же время увеличивался до 1,3744 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года. Утром курс фунта стерлингов к доллару был у 1,37 доллара. Курс доллара к иене на 12.34 мск падал до 143,93 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,56%, до 97,15 пункта. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. "Трамп говорил о снижении ставок, поэтому он выберет кого-то, кто согласен с его взглядами. Кого бы он ни назначил, он, скорее всего, будет "голубиным" и, вероятно, придаст доллару дальнейший импульс к снижению", - прокомментировала агентству Блумберг глава отдела валютных исследований ANZ Banking Group в Сиднее Махджабин Заман (Mahjabeen Zaman). Не оказывает заметного давления на евро статистика из Германии. По данным исследовательской GfK, индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов. Аналитики ждали роста показателя до минус 19,3 пункта с первоначального уровня июня в минус 19,9 пункта. До открытия торгов четверга в США будет опубликована третья, окончательная оценка по американскому ВВП в первом квартале. Вторая, промежуточная оценка показала, что экономика Штатов в январе-марте снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

https://1prime.ru/20250626/evro-858914866.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, германия, the wall street journal, gfk