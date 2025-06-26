https://1prime.ru/20250626/dollar-858939149.html

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода макростатистики США

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода макростатистики США - 26.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода макростатистики США

Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:05+0300

2025-06-26T17:05+0300

2025-06-26T17:05+0300

экономика

доллар

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам снижается в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.58 мск курс евро к доллару рос до 1,172 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 144,21 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,56% - до 97,15 пункта, ранее в ходе торгов значение опускалось до 97 пунктов - впервые с 1 марта 2022 года. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Предварительная оценка предполагала спад экономики страны на 0,3%, промежуточная - на 0,2%. Число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось – до 236 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 245 тысяч. Трейдеры также продолжают оценивать новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее в четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американский президент Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.

https://1prime.ru/20250626/yuan-858932265.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок, сша