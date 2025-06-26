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"Яндекс Доставка" запускает доставку в пункты выдачи сервиса 5Post

"Яндекс Доставка" запускает доставку в пункты выдачи сервиса 5Post - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Доставка" запускает доставку в пункты выдачи сервиса 5Post

"Яндекс Доставка" запускает доставку в пункты выдачи сервиса 5Post, пользователи смогут получить посылку на кассе в ближайшем магазине "Пятерочка", говорится в... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:38+0300

2025-06-26T14:38+0300

2025-06-26T14:38+0300

бизнес

технологии

яндекс

доставка

пятерочка

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Доставка" запускает доставку в пункты выдачи сервиса 5Post, пользователи смогут получить посылку на кассе в ближайшем магазине "Пятерочка", говорится в пресс-релизе компании. "В рамках пилотного запуска пользователи могут только получить заказы в ПВЗ 5Post, отправка же осуществляется из пунктов выдачи "Яндекс Маркета". "Яндекс Доставка" забирает посылки из сортировочных центров "Маркета" и отвозит их в ПВЗ 5Post. Затем пользователь забирает заказ на кассе в ближайшем магазине "Пятерочка", - сказано в сообщении. Оформить, отследить и получить посылку при помощи индивидуального кода можно будет через приложение "Яндекс Go". Время хранения посылки в пункте выдачи составит семь дней. Планируется, что после окончания пилотного периода пользователи смогут не только получать, но и отправлять посылки через ПВЗ 5Post. В компании считают, что опция подойдет как обычным пользователям, так и продавцам для отправки товаров в другие регионы, например, в Кабардино-Балкарию, Мурманскую, Псковскую и Архангельскую области, ЯНАО, ХМАО, Калмыкию, республику Коми, Северную Осетию, Карелию и Алтай. Стоимость отправки рассчитывается в зависимости от габаритов посылки. Всего будут доступны пять размеров упаковки, при этом максимальный вес содержимого не должен превышать 12 килограммов. "Для передачи в доставку запрещены следующие категории товаров: едкие вещества, табачные продукты, медикаменты, алкогольная продукция, драгоценные металлы, животные, растения и другое. Перед отправкой сотрудники ПВЗ проверяют содержимое посылки и соответствие товара указанной при оформлении категории", - уточняет компания.

https://1prime.ru/20250602/kurily-858109226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, яндекс, доставка, пятерочка