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Эксперт рассказал, какие страны наиболее позитивно относятся к России

Эксперт рассказал, какие страны наиболее позитивно относятся к России - 26.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие страны наиболее позитивно относятся к России

Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА)... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T03:03+0300

2025-06-26T03:03+0300

2025-06-26T03:03+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Куба, Венесуэла и Никарагуа наиболее позитивно относятся к России в Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь. "Согласно нашим исследованиям, наиболее позитивно Россию воспринимают три страны: Куба, Венесуэлы, Никарагуа. Мы поддерживаем позитивные отношения с Мексикой, Бразилией и Боливией", - сказал Розенталь. Он подчеркнул, что ключевым партнером России является Бразилия, в которой работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро" и "Еврохим". "При этом главным торгово-экономическим партнером является Бразилия, на которую приходится до двух третьих нашего товарооборота с регионом. В ней работают крупные российские компании, среди которых "Фосагро", "Еврохим". При этом они занимаются не только поставкой удобрений, но и их дистрибуцией внутри страны, доводят товар до конечного потребителя", - сказал директор ИЛА. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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россия, мировая экономика, бразилия, куба, венесуэла, еврохим, ран