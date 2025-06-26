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Эксперт оценил вероятность снижения цен на кофе в мире

Эксперт оценил вероятность снижения цен на кофе в мире - 26.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность снижения цен на кофе в мире

Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T06:17+0300

2025-06-26T06:17+0300

2025-06-26T06:17+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. По данным биржи ICE, биржевые цены на арабику в мире во вторник упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года – 6856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста уменьшилась во вторник на 5,63% - до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. Селезнев отметил, что "медвежьим" триггером для стоимости актива стали сообщения бразильских производителей о том, что ситуация с урожаем в этом году ожидается более благоприятной. Также можно отметить, что взлет цен, начавшийся в прошлом году, резко понизил доступность кофе, на фоне чего общий спрос на этот напиток, особенно в экономически чувствительных регионах, стал замедляться. "Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года. Арабика может опуститься в цене ниже 6000 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3000 тысяч долларов и ниже", - прогнозирует аналитик. Кофе в прошлом году стало одним из самых подорожавших товаров в мире на фоне непогоды в главных странах производителях: цены на арабику увеличились на 69%, при этом на робусту они подросли чуть меньше – примерно на 62%.

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