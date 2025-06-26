https://1prime.ru/20250626/energetika-858939948.html
Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты
Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты
Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:34+0300
2025-06-26T17:34+0300
2025-06-26T17:34+0300
энергетика
россия
китай
газ
уголь
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило российское Минэнерго. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел встречу с главой Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "В частности, речь шла о поставках СПГ и природного газа, развитии газотранспортной инфраструктуры и реализации совместных энергетических проектов, а также расширении сотрудничества в нефтяной и угольной сферах", - говорится в сообщении. Россия планирует не только нарастить поставки энергоресурсов в Китай, но и привлекать передовые технологические решения, отметил Цивилев.
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россия, китай, газ, уголь
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, уголь
Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты
Минэнерго: Россия и Китай обсудили реализацию совместных проектов в области энергетики
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило российское Минэнерго.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел встречу с главой Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В частности, речь шла о поставках СПГ и природного газа, развитии газотранспортной инфраструктуры и реализации совместных энергетических проектов, а также расширении сотрудничества в нефтяной и угольной сферах", - говорится в сообщении.
Россия планирует не только нарастить поставки энергоресурсов в Китай, но и привлекать передовые технологические решения, отметил Цивилев.
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