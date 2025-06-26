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Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган - 26.06.2025, ПРАЙМ
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган
Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:04+0300
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АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги. По словам турецкого лидера, конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров. Он также проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган
Эрдоган: Трамп готов приехать на переговоры по Украине, если там будет Путин
АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.
По словам турецкого лидера, конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров. Он также проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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