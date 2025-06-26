Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/erdogan-858925538.html
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган - 26.06.2025, ПРАЙМ
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган
Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:04+0300
2025-06-26T13:04+0300
политика
россия
украина
турция
дональд трамп
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги. По словам турецкого лидера, конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров. Он также проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250625/istochnik-858870793.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
13:04 26.06.2025
 
Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, заявил Эрдоган

Эрдоган: Трамп готов приехать на переговоры по Украине, если там будет Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.
По словам турецкого лидера, конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров. Он также проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В Турции рассказали о ходе переговоров по черноморской зерновой инициативе
Вчера, 08:12
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯДональд ТрампВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала