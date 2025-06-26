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ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США

ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США - 26.06.2025, ПРАЙМ

ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США

Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:10+0300

2025-06-26T14:10+0300

2025-06-26T14:10+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля. "Конечно, нет. Мы не оспариваем то, как США выполняют свои правила или принимают нормативные акты. Мы заслуживаем такого же уважения", - сказала Рибера в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от применения закона в отношении американских компаний частью усилий по заключению торговой сделки ЕС с США. Она добавила, что переговоры с компанией Apple, ранее подавшей апелляцию на требования ЕК в связи с DMA, идут "очень хорошо", подчеркнув, что обновления по этой теме появятся в ближайшее время. Портал Axios 2 июня сообщил, что американская компания Apple подала апелляцию, оспаривающую требования ЕК, согласно которым компания должна делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках.

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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек, ес, apple