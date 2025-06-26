Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/es-858929522.html
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США - 26.06.2025, ПРАЙМ
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США
Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:10+0300
2025-06-26T14:10+0300
политика
мировая экономика
сша
москва
китай
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
ес
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля. "Конечно, нет. Мы не оспариваем то, как США выполняют свои правила или принимают нормативные акты. Мы заслуживаем такого же уважения", - сказала Рибера в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от применения закона в отношении американских компаний частью усилий по заключению торговой сделки ЕС с США. Она добавила, что переговоры с компанией Apple, ранее подавшей апелляцию на требования ЕК в связи с DMA, идут "очень хорошо", подчеркнув, что обновления по этой теме появятся в ближайшее время. Портал Axios 2 июня сообщил, что американская компания Apple подала апелляцию, оспаривающую требования ЕК, согласно которым компания должна делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках.
https://1prime.ru/20250624/smi-858843897.html
сша
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек, ес, apple
Политика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, Apple
14:10 26.06.2025
 
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США

Рибера: ЕК не откажется от закона о цифровых рынках для торговой сделки с США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.
"Конечно, нет. Мы не оспариваем то, как США выполняют свои правила или принимают нормативные акты. Мы заслуживаем такого же уважения", - сказала Рибера в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от применения закона в отношении американских компаний частью усилий по заключению торговой сделки ЕС с США.
Она добавила, что переговоры с компанией Apple, ранее подавшей апелляцию на требования ЕК в связи с DMA, идут "очень хорошо", подчеркнув, что обновления по этой теме появятся в ближайшее время.
Портал Axios 2 июня сообщил, что американская компания Apple подала апелляцию, оспаривающую требования ЕК, согласно которым компания должна делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
СМИ: оборонные корпорации США стремятся монетизировать милитаризацию ЕС
24 июня, 12:40
 
ПолитикаМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕКЕСApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала