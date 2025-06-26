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ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США - 26.06.2025, ПРАЙМ
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США
Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:10+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля. "Конечно, нет. Мы не оспариваем то, как США выполняют свои правила или принимают нормативные акты. Мы заслуживаем такого же уважения", - сказала Рибера в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от применения закона в отношении американских компаний частью усилий по заключению торговой сделки ЕС с США. Она добавила, что переговоры с компанией Apple, ранее подавшей апелляцию на требования ЕК в связи с DMA, идут "очень хорошо", подчеркнув, что обновления по этой теме появятся в ближайшее время. Портал Axios 2 июня сообщил, что американская компания Apple подала апелляцию, оспаривающую требования ЕК, согласно которым компания должна делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках.
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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек, ес, apple
Политика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, Apple
ЕС не откажется от закона о цифровых рынках ради торговой сделки с США
Рибера: ЕК не откажется от закона о цифровых рынках для торговой сделки с США
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не откажется от закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) для заключения торговой сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.
"Конечно, нет. Мы не оспариваем то, как США выполняют свои правила или принимают нормативные акты. Мы заслуживаем такого же уважения", - сказала Рибера в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли отказ от применения закона в отношении американских компаний частью усилий по заключению торговой сделки ЕС с США.
Она добавила, что переговоры с компанией Apple, ранее подавшей апелляцию на требования ЕК в связи с DMA, идут "очень хорошо", подчеркнув, что обновления по этой теме появятся в ближайшее время.
Портал Axios 2 июня сообщил, что американская компания Apple подала апелляцию, оспаривающую требования ЕК, согласно которым компания должна делиться пользовательской информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках.
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