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Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года

Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года

Курс евро к доллару растет в четверг утром, достигнув значения выше 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:42+0300

2025-06-26T08:42+0300

2025-06-26T08:42+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром, достигнув значения выше 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше значения в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года. Курс фунта стерлингов к доллару в это же время увеличивался до 1,3705 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года. Курс доллара к иене при этом снижался до 144,72 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 97,47 пункта. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. В этот же день позднее исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что по состоянию на июль показатель вырос до минус 19,3 пункта с минус 19,9 пункта месяцем ранее.

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доллар, евро, рынок