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Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/evro-858914866.html
Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года
Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года
Курс евро к доллару растет в четверг утром, достигнув значения выше 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:42+0300
2025-06-26T08:42+0300
экономика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром, достигнув значения выше 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше значения в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года. Курс фунта стерлингов к доллару в это же время увеличивался до 1,3705 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года. Курс доллара к иене при этом снижался до 144,72 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 97,47 пункта. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. В этот же день позднее исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что по состоянию на июль показатель вырос до минус 19,3 пункта с минус 19,9 пункта месяцем ранее.
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доллар, евро, рынок
Экономика, доллар, евро, Рынок
08:42 26.06.2025
 
Евро дорожает к доллару, превысив 1,17 доллара впервые с 2021 года

Курс евро к доллару растет в четверг, превышая 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года

© fotolia.com / ElenaR%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / ElenaR
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром, достигнув значения выше 1,17 доллара впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше значения в 1,17 доллара впервые с 28 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов к доллару в это же время увеличивался до 1,3705 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3663 доллара, достигнув уровня выше 1,37 доллара впервые с 14 января 2022 года.
Курс доллара к иене при этом снижался до 144,72 иены со 145,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 97,47 пункта.
Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.
В этот же день позднее исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что по состоянию на июль показатель вырос до минус 19,3 пункта с минус 19,9 пункта месяцем ранее.
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