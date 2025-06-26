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"Объявить войну": во Франции узнали, что задумала Европа против России
"Объявить войну": во Франции узнали, что задумала Европа против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Объявить войну": во Франции узнали, что задумала Европа против России
Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в публикации заявил о планах Евросоюза объявить войну России. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:09+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в публикации заявил о планах Евросоюза объявить войну России."Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России", — написал французский политик в соцсети Х.19 марта Еврокомиссия представила оборонную стратегию, первоначально названную "Перевооружение Европы", но позже переименованную в "Готовность 2030" из-за протестов некоторых стран ЕС.Стратегия предполагает привлечение 800 миллиардов евро за четыре года, из которых 650 миллиардов — из бюджетов европейских государств, а 150 миллиардов — в виде кредитов. Кроме того, Еврокомиссия планирует предоставить бюджетные послабления странам ЕС и перенаправить средства, предназначенные для регионального развития, на военные нужды. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение оборонных расходов стран ЕС до 1,5% ВВП.
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Политика, ЕС, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
"Объявить войну": во Франции узнали, что задумала Европа против России
Политик Дюпон-Эньян: ЕС хочет закупить американского оружия и объявить России войну
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в публикации заявил о планах Евросоюза объявить войну России.
"Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России", — написал французский политик в соцсети Х
.
19 марта Еврокомиссия представила оборонную стратегию, первоначально названную "Перевооружение Европы", но позже переименованную в "Готовность 2030" из-за протестов некоторых стран ЕС.
Стратегия предполагает привлечение 800 миллиардов евро за четыре года, из которых 650 миллиардов — из бюджетов европейских государств, а 150 миллиардов — в виде кредитов.
Кроме того, Еврокомиссия планирует предоставить бюджетные послабления странам ЕС и перенаправить средства, предназначенные для регионального развития, на военные нужды. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение оборонных расходов стран ЕС до 1,5% ВВП.
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