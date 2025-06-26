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"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга
"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга
Автомобили Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом сегодня являются самыми доступными машинами в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) для... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T04:31+0300
2025-06-26T04:31+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом сегодня являются самыми доступными машинами в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) для приобретения в повторный лизинг в "Европлане", подсчитали для РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.
Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, ранее бывшее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга.
"Европлан" поделился анализом текущего стока подержанных автомобилей и выявил самые дешевые и наиболее дорогие автомобили в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. В легковом сегменте самым доступным автомобилем эконом-класса является Lada Granta, цена которого начинается от 489 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В премиальном сегменте легковушек дороже всего обойдется Aurus Komendant, за который придется заплатить 49,6 миллиона рублей. Пробег автомобилей при этом составляет от 750 километров до 150 тысяч километров.
Самой доступной моделью в сегменте LCV стал УАЗ 3909 "Комби", который с пробегом 35 тысяч километров будет стоить 450 тысяч рублей. А самый дорогостоящий представитель сегмента - итальянский грузовик Iveco Daily. За него придется заплатить 9,65 миллиона рублей, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.
"В "Европлане" за период январь-май 2025 продажи автомобилей из стока в повторный лизинг выросли на 4%, продажи за наличный расчет выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в компании.
Там уточнили, что на конец весны для приобретения в повторный лизинг было доступно более 4 тысяч автомобилей. Из них 40% - легковушки, 31% - грузовые автомобили, а 29% - самоходная и другая техника.
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бизнес, москва, уаз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, МОСКВА, УАЗ, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга
"Европлан": Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом являются самыми доступными автомобилями
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом сегодня являются самыми доступными машинами в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) для приобретения в повторный лизинг в "Европлане", подсчитали для РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.
Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, ранее бывшее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга.
"Европлан" поделился анализом текущего стока подержанных автомобилей и выявил самые дешевые и наиболее дорогие автомобили в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. В легковом сегменте самым доступным автомобилем эконом-класса является Lada Granta, цена которого начинается от 489 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В премиальном сегменте легковушек дороже всего обойдется Aurus Komendant, за который придется заплатить 49,6 миллиона рублей. Пробег автомобилей при этом составляет от 750 километров до 150 тысяч километров.
Самой доступной моделью в сегменте LCV стал УАЗ 3909 "Комби", который с пробегом 35 тысяч километров будет стоить 450 тысяч рублей. А самый дорогостоящий представитель сегмента - итальянский грузовик Iveco Daily. За него придется заплатить 9,65 миллиона рублей, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.
"В "Европлане" за период январь-май 2025 продажи автомобилей из стока в повторный лизинг выросли на 4%, продажи за наличный расчет выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в компании.
Там уточнили, что на конец весны для приобретения в повторный лизинг было доступно более 4 тысяч автомобилей. Из них 40% - легковушки, 31% - грузовые автомобили, а 29% - самоходная и другая техника.