https://1prime.ru/20250626/evroplan-858911453.html

"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга

"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Европлан" назвал самые доступные автомобили для повторного лизинга

Автомобили Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом сегодня являются самыми доступными машинами в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) для... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T04:31+0300

2025-06-26T04:31+0300

2025-06-26T04:31+0300

бизнес

москва

уаз

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858911453.jpg?1750901496

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta и УАЗ "Комби" с пробегом сегодня являются самыми доступными машинами в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) для приобретения в повторный лизинг в "Европлане", подсчитали для РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании. Повторный лизинг - это механизм, при котором имущество, ранее бывшее в лизинге, было возвращено лизингодателю, а затем передано новому клиенту по договору лизинга. "Европлан" поделился анализом текущего стока подержанных автомобилей и выявил самые дешевые и наиболее дорогие автомобили в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. В легковом сегменте самым доступным автомобилем эконом-класса является Lada Granta, цена которого начинается от 489 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В премиальном сегменте легковушек дороже всего обойдется Aurus Komendant, за который придется заплатить 49,6 миллиона рублей. Пробег автомобилей при этом составляет от 750 километров до 150 тысяч километров. Самой доступной моделью в сегменте LCV стал УАЗ 3909 "Комби", который с пробегом 35 тысяч километров будет стоить 450 тысяч рублей. А самый дорогостоящий представитель сегмента - итальянский грузовик Iveco Daily. За него придется заплатить 9,65 миллиона рублей, а пробег составляет всего 1 тысячу километров. "В "Европлане" за период январь-май 2025 продажи автомобилей из стока в повторный лизинг выросли на 4%, продажи за наличный расчет выросли почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в компании. Там уточнили, что на конец весны для приобретения в повторный лизинг было доступно более 4 тысяч автомобилей. Из них 40% - легковушки, 31% - грузовые автомобили, а 29% - самоходная и другая техника.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, уаз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus