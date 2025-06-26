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Лидеры Европы выступили на саммите ЕС с призывом в отношении Украины

Лидеры Европы выступили на саммите ЕС с призывом в отношении Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лидеры Европы выступили на саммите ЕС с призывом в отношении Украины

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг призвали страны союза нарастить военную поддержку Киева, включая системы ПВО и боеприпасы, следует из обнародованного... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T21:44+0300

2025-06-26T21:44+0300

2025-06-26T21:44+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг призвали страны союза нарастить военную поддержку Киева, включая системы ПВО и боеприпасы, следует из обнародованного документа. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "Евросовет призывает государства-члены продолжать наращивать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности по поставке систем ПВО и противодроновых систем, а также крупнокалиберных боеприпасов", - указывается в документе. Там также поддержали евроинтеграцию украинской оборонной промышленности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250626/kitay-858938990.html

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саммит ес, помощь украине