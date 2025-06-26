https://1prime.ru/20250626/evrosoyuz-858946352.html

СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза

СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T22:49+0300

2025-06-26T22:49+0300

2025-06-26T22:49+0300

политика

евросоюз

саммит

санкции против рф

помощь украине

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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление об Украине, сообщил венгерский портал Index."Словацкий премьер-министр не одобрил 18-й пакет санкций против России, его венгерский коллега не подписал текст итогового документа саммита по Украине, который был выпущен 26 странами-членами без Венгрии", - говорится в сообщении.Издание напомнило, что Орбан перед саммитом заявил, что получил от ЕС "очень хорошее предложение" в связи с 18-м пакетом санкций, а Фицо назвал конструктивными свои переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.В документе, выпущенном по итогам саммита ЕС, говорится, что текст заявления касательно Украины был поддержан 26 странами из 27.

https://1prime.ru/20250626/vengriya-858945401.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, саммит, санкции против рф, помощь украине