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СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза
СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:49+0300
2025-06-26T22:49+0300
2025-06-26T22:49+0300
политика
евросоюз
саммит
санкции против рф
помощь украине
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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление об Украине, сообщил венгерский портал Index."Словацкий премьер-министр не одобрил 18-й пакет санкций против России, его венгерский коллега не подписал текст итогового документа саммита по Украине, который был выпущен 26 странами-членами без Венгрии", - говорится в сообщении.Издание напомнило, что Орбан перед саммитом заявил, что получил от ЕС "очень хорошее предложение" в связи с 18-м пакетом санкций, а Фицо назвал конструктивными свои переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.В документе, выпущенном по итогам саммита ЕС, говорится, что текст заявления касательно Украины был поддержан 26 странами из 27.
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евросоюз, саммит, санкции против рф, помощь украине
Политика, Евросоюз, саммит, санкции против РФ, помощь Украине
СМИ назвали главных "бунтарей" на саммите Евросоюза
Index: Словакия не одобрила санкции против РФ, Венгрия - заявление об Украине
БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление об Украине, сообщил венгерский портал Index.
"Словацкий премьер-министр не одобрил 18-й пакет санкций против России, его венгерский коллега не подписал текст итогового документа саммита по Украине, который был выпущен 26 странами-членами без Венгрии", - говорится в сообщении.
Издание напомнило, что Орбан перед саммитом заявил, что получил от ЕС "очень хорошее предложение" в связи с 18-м пакетом санкций, а Фицо назвал конструктивными свои переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В документе, выпущенном по итогам саммита ЕС, говорится, что текст заявления касательно Украины был поддержан 26 странами из 27.
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине