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В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо - 26.06.2025, ПРАЙМ
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо
Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:20+0300
2025-06-26T15:20+0300
2025-06-26T15:20+0300
энергетика
россия
москва
максим шаскольский
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ. "Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.
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россия, москва, максим шаскольский
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Шаскольский
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо
Шаскольский: темпы роста цен на бензин не превышают уровень инфляции
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ.
"Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.
Источник сообщил об обсуждении полного запрета на экспорт бензина