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В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо

В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо - 26.06.2025, ПРАЙМ

В ФАС оценили темпы роста цен на бензин и дизтопливо

Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:20+0300

2025-06-26T15:20+0300

2025-06-26T15:20+0300

энергетика

россия

москва

максим шаскольский

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ. "Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.

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