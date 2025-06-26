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Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров - 26.06.2025, ПРАЙМ
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:42+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын, якобы имеющие российское гражданство, заявила в четверг таможня Финляндии. "Компания, работающая в Восточной Финляндии, подозревается в поставке в Россию компонентов, подпадающих под санкции, в 2022-2023 годах. Стоимость компонентов составила 2,7 миллиона евро", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, по делу проходят два подозреваемых - отец и сын, якобы проживающий в России. Как утверждает таможня, сын якобы руководил деятельностью компании через своего отца, проживающего в Финляндии и имеющего финское и российское гражданства. Как утверждает таможня, среди поставленных товаров были полупроводники, микросхемы, процессоры и другие компоненты, закупленные в США, ЕС и Китае, а затем перепроданные нескольким компаниям в ЕС и Гонконге. Подозреваемая компания, в свою очередь, заявила, что занимается деревообработкой и обучением ей, а также туризмом. "Международное сотрудничество показало, что не все партии товаров оказались в стране, в которую они были доставлены согласно экспортным документам. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть - напрямую в Россию", - утверждает таможня. После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, добавила таможня.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, США, ЕС
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финскую компанию подозревают в вывозе в РФ подсанкционных товаров на 2,7 млн евро
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын, якобы имеющие российское гражданство, заявила в четверг таможня Финляндии.
"Компания, работающая в Восточной Финляндии, подозревается в поставке в Россию компонентов, подпадающих под санкции, в 2022-2023 годах. Стоимость компонентов составила 2,7 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению таможни, по делу проходят два подозреваемых - отец и сын, якобы проживающий в России.
Как утверждает таможня, сын якобы руководил деятельностью компании через своего отца, проживающего в Финляндии и имеющего финское и российское гражданства.
Как утверждает таможня, среди поставленных товаров были полупроводники, микросхемы, процессоры и другие компоненты, закупленные в США, ЕС и Китае, а затем перепроданные нескольким компаниям в ЕС и Гонконге. Подозреваемая компания, в свою очередь, заявила, что занимается деревообработкой и обучением ей, а также туризмом.
"Международное сотрудничество показало, что не все партии товаров оказались в стране, в которую они были доставлены согласно экспортным документам. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть - напрямую в Россию", - утверждает таможня.
После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, добавила таможня.
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