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Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров - 26.06.2025, ПРАЙМ
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров
Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:42+0300
2025-06-26T10:42+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын, якобы имеющие российское гражданство, заявила в четверг таможня Финляндии. "Компания, работающая в Восточной Финляндии, подозревается в поставке в Россию компонентов, подпадающих под санкции, в 2022-2023 годах. Стоимость компонентов составила 2,7 миллиона евро", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, по делу проходят два подозреваемых - отец и сын, якобы проживающий в России. Как утверждает таможня, сын якобы руководил деятельностью компании через своего отца, проживающего в Финляндии и имеющего финское и российское гражданства. Как утверждает таможня, среди поставленных товаров были полупроводники, микросхемы, процессоры и другие компоненты, закупленные в США, ЕС и Китае, а затем перепроданные нескольким компаниям в ЕС и Гонконге. Подозреваемая компания, в свою очередь, заявила, что занимается деревообработкой и обучением ей, а также туризмом. "Международное сотрудничество показало, что не все партии товаров оказались в стране, в которую они были доставлены согласно экспортным документам. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть - напрямую в Россию", - утверждает таможня. После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, добавила таможня.
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бизнес, россия, финляндия, москва, сша, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, США, ЕС
10:42 26.06.2025
 
Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров

Финскую компанию подозревают в вывозе в РФ подсанкционных товаров на 2,7 млн евро

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын, якобы имеющие российское гражданство, заявила в четверг таможня Финляндии.
"Компания, работающая в Восточной Финляндии, подозревается в поставке в Россию компонентов, подпадающих под санкции, в 2022-2023 годах. Стоимость компонентов составила 2,7 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению таможни, по делу проходят два подозреваемых - отец и сын, якобы проживающий в России.
Как утверждает таможня, сын якобы руководил деятельностью компании через своего отца, проживающего в Финляндии и имеющего финское и российское гражданства.
Как утверждает таможня, среди поставленных товаров были полупроводники, микросхемы, процессоры и другие компоненты, закупленные в США, ЕС и Китае, а затем перепроданные нескольким компаниям в ЕС и Гонконге. Подозреваемая компания, в свою очередь, заявила, что занимается деревообработкой и обучением ей, а также туризмом.
"Международное сотрудничество показало, что не все партии товаров оказались в стране, в которую они были доставлены согласно экспортным документам. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть - напрямую в Россию", - утверждает таможня.
После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, добавила таможня.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯФИНЛЯНДИЯМОСКВАСШАЕС
 
 
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