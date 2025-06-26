https://1prime.ru/20250626/finlyandiya-858919288.html

Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров

Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров - 26.06.2025, ПРАЙМ

Финскую компанию заподозрили в вывозе в Россию подсанкционных товаров

Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:42+0300

2025-06-26T10:42+0300

2025-06-26T10:42+0300

экономика

бизнес

россия

финляндия

москва

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/66/840596670_0:143:3018:1841_1920x0_80_0_0_1ca7a4511b6347f95f9a2219fe60921a.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Финская компания подозревается в вывозе в Россию подсанкционных товаров на 2,7 миллиона евро в 2022-2023 годах, подозреваемыми по делу проходят отец и сын, якобы имеющие российское гражданство, заявила в четверг таможня Финляндии. "Компания, работающая в Восточной Финляндии, подозревается в поставке в Россию компонентов, подпадающих под санкции, в 2022-2023 годах. Стоимость компонентов составила 2,7 миллиона евро", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, по делу проходят два подозреваемых - отец и сын, якобы проживающий в России. Как утверждает таможня, сын якобы руководил деятельностью компании через своего отца, проживающего в Финляндии и имеющего финское и российское гражданства. Как утверждает таможня, среди поставленных товаров были полупроводники, микросхемы, процессоры и другие компоненты, закупленные в США, ЕС и Китае, а затем перепроданные нескольким компаниям в ЕС и Гонконге. Подозреваемая компания, в свою очередь, заявила, что занимается деревообработкой и обучением ей, а также туризмом. "Международное сотрудничество показало, что не все партии товаров оказались в стране, в которую они были доставлены согласно экспортным документам. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть - напрямую в Россию", - утверждает таможня. После завершения предварительного расследования дело будет передано в прокуратуру, добавила таможня.

https://1prime.ru/20250624/le-858858002.html

финляндия

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финляндия, москва, сша, ес