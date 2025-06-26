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ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшую готовить теракты - 26.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшую готовить теракты
ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшую готовить теракты - 26.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшую готовить теракты
В Санкт-Петербурге задержана пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них, сообщила ФСБ РФ. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:49+0300
2025-06-26T08:56+0300
происшествия
общество
россия
санкт-петербург
украина
москва
фсб
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге задержана пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них, сообщила ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге в результате оперативно-разыскных мероприятии задержана гражданка России, 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", - говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности. Следственной службой Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) УК России. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении. "В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий", - указывается в сообщении.
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общество , россия, санкт-петербург, украина, москва, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, МОСКВА, ФСБ
08:49 26.06.2025 (обновлено: 08:56 26.06.2025)
 
ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшую готовить теракты

ФСБ задержала пособницу Киева, помогавшая готовить теракты против военных РФ

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге задержана пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них, сообщила ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге в результате оперативно-разыскных мероприятии задержана гражданка России, 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.
Следственной службой Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) УК России. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
"В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий", - указывается в сообщении.
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