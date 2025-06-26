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В Германии оценили возможность разговора Мерца с Путиным
В Германии оценили возможность разговора Мерца с Путиным - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Германии оценили возможность разговора Мерца с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T05:47+0300
2025-06-26T05:47+0300
2025-06-26T05:47+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение конфликта на Украине, техническая возможность организовать звонок сохраняется, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил позже официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он, хотя и канцлер, ведет себя не как политик или дипломат, а как менеджер в компании ... Он мог бы это сделать (поговорить по телефону с Путиным – ред.), и, если он прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине", - сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ.
Политик также отметил, что население Германии устало от поддержки Киева, и большинство немцев выступает против столкновения с Россией. Кроме этого, собеседник выразил надежду на обсуждение канцлером ФРГ и президентом РФ сотрудничества Германии с членами объединения БРИКС.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , ГЕРМАНИЯ, РФ, ФРГ, Фридрих Мерц, Владимир Путин
В Германии оценили возможность разговора Мерца с Путиным
Немецкий политик Нимайер: Мерц мог бы обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение конфликта на Украине, техническая возможность организовать звонок сохраняется, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил позже официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он, хотя и канцлер, ведет себя не как политик или дипломат, а как менеджер в компании ... Он мог бы это сделать (поговорить по телефону с Путиным – ред.), и, если он прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине", - сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ.
Политик также отметил, что население Германии устало от поддержки Киева, и большинство немцев выступает против столкновения с Россией. Кроме этого, собеседник выразил надежду на обсуждение канцлером ФРГ и президентом РФ сотрудничества Германии с членами объединения БРИКС.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.