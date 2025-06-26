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Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился - 26.06.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно снизился

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов, сообщает | 26.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-26T10:25+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до минус 19,3 пункта с первоначального уровня июня в минус 19,9 пункта. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до 12,8 пункта с 10,4 пункта месяцем ранее. А "готовность потребителей покупать" несколько увеличилась - до минус 6,2 пункта с минус 6,4 пункта. Компания также сообщила об увеличении индекса текущих экономических ожиданий в стране - до 20,1 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее. Это стало самым высоким уровнем с февраля 2022 года, тогда показатель составлял 24,1 пункта. "Таким образом, после трех последовательных повышений, показатель потребительского климата несколько ухудшился. В первую очередь, это связано с ростом желания экономить... Высокая степень готовности потребителей экономить также является отражением их продолжающейся неуверенности и вместе с этим недостаточной надежности при планировании", - приводится в релизе комментарий эксперта по вопросам потребителей института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).

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мировая экономика, германия, gfk