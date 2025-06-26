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Новый город на юге Херсонской области станет красивым курортом

Новый город на юге Херсонской области станет красивым курортом - 26.06.2025, ПРАЙМ

Новый город на юге Херсонской области станет красивым курортом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Новый строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет красивым курортом, сообщил в интервью РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T07:27+0300

2025-06-26T07:27+0300

2025-06-26T07:27+0300

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херсонская область

черное море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Новый строящийся город на Арабатской стрелке на юге Херсонской области станет красивым курортом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Его центром станет правительственный квартал. Участникам СВО планируется выдавать участки на льготных условиях. Помимо жилой застройки и социальных объектов, в планах также возвести туристическую инфраструктуру. Мастер-план размещения новых объектов города для жилья, отдыха и санаторно-курортного лечения разработан, практически все коммуникации проложены. "Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения", - сказал Сальдо агентству. По его словам, на Арабатской стрелке проложена вся необходимая инженерная инфраструктура. "Сейчас уже разворачивается строительство. Это будет как многоэтажная застройка не более 9 этажей, большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет не хаотичное, а спланированное", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

херсонская область

черное море

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бизнес, туризм, херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо