https://1prime.ru/20250626/gosdolg-858927096.html

Госдолг Франции в I квартале вырос до 114% ВВП

Госдолг Франции в I квартале вырос до 114% ВВП - 26.06.2025, ПРАЙМ

Госдолг Франции в I квартале вырос до 114% ВВП

Госдолг Франции в первом квартале 2025 года вновь возрос, составив 114% ВВП, в ЕС ее "обгоняют" лишь Греция и Италия, следует из отчета Национального института... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:32+0300

2025-06-26T13:32+0300

2025-06-26T13:32+0300

экономика

франция

ес

госдолг

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 26 июн – ПРАЙМ. Госдолг Франции в первом квартале 2025 года вновь возрос, составив 114% ВВП, в ЕС ее "обгоняют" лишь Греция и Италия, следует из отчета Национального института статистики Франции (Insee), опубликованного в четверг. "Государственный долг растет и достигнет 3,345 триллиона евро в первом квартале 2025 года. Он составит 114% от валового внутреннего продукта (ВВП), что на 40,5 миллиардов евро больше, чем в предыдущем квартале", - говорится в отчете. Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП. В четверг глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что стране в этом году потребуется сэкономить еще 5 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных ранее 5,4% ВВП. Ранее минфин заявлял о необходимости сэкономить 40 миллиардов евро. Накануне министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиардов евро. В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру должен представить законопроект о бюджете на 2026 год. Он рискует получить вотум недоверия оппозиции левых, осуждающих бюджет "жесткой экономии". Бюджет на 2025 год был принят лишь в феврале из-за отставки предыдущего кабмина. Тогда экс-премьеру Мишелю Барнье оппозицией был выдвинут вотум недоверия из-за слишком жесткого законопроекта о бюджете. Ранее для борьбы с дефицитом бюджета Байру заявил о возможности введения "социального НДС". По его словам, "каждый француз" должен принять участие в оздоровлении государственных финансов. Парламентская фракция французской правой партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен сообщила, что также выдвинет вотум недоверия кабмину премьер-министра Франсуа Байру, если он решит поднять налоги для французов.

https://1prime.ru/20250624/zoloto-858845540.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, ес, госдолг