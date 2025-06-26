Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250626/gosduma-858925396.html
ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх
ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх - 26.06.2025, ПРАЙМ
ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение продолжительности рекламы в... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:03+0300
2025-06-26T13:03+0300
госдума
общество
технологии
видеоигры
реклама
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение продолжительности рекламы в видеоиграх. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР. Он допускает распространение рекламы в видеоиграх при условии, что ее продолжительность не превышает 15 секунд. При этом прерывание видеоигр рекламой допускается не чаще одного раза в 20 минут. А в отношении видеоигр для детей предлагается установить дополнительное требование к соответствию рекламы возрастной категории детей, на которых рассчитана такая видеоигра. Одновременно устанавливаются требования к рекламодателям, рекламораспространителям и операторам рекламных систем, размещающих рекламу в видеоиграх. Они должны соответствовать критериям, определенным правительством РФ, и предоставлять информацию о такой рекламе или обеспечивать ее предоставление через операторов рекламных данных в Роскомнадзор. Но эта обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы. При этом рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем и операторы рекламных данных должны нести ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления соответствующей информации. А Роскомнадзор должен обеспечить хранение предоставленной ему информации о рекламе в видеоиграх не менее пяти лет, а также предоставлять доступ к ней Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Федеральной налоговой службе, а также иным органам и лицам, определенным правительством. Реклама, распространяемая в видеоиграх, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в интернете, содержащие информацию о рекламодателе. Распространение рекламы в видеоиграх допускается при условии присвоения оператором рекламных данных такой рекламе соответствующего идентификатора, требования к которому установит Роскомнадзор. При необходимости Роскомнадзор будет взаимодействовать с ФАС по вопросам отнесения к рекламе информации, распространенной в видеоиграх. Комитет по экономполитике обращает внимание, что в настоящее время на рынке видеоигр существует множество моделей обеспечения их коммерческого использования - как с распространением, так и без распространения рекламы. Причем в большинстве случаев прерывание видеоигры рекламой присуще видеоиграм с бесплатной моделью распространения. При этом пользователю предоставляется возможность отключить распространение рекламы посредством оплаты денежного перевода. "Предлагаемые законопроектом ограничения могут привести к сокращению количества видеоигр с бесплатной моделью распространения", - отмечается в заключении комитета. Кроме того, администрирование вводимых законопроектом требований будет затруднительным в связи с разнообразием видов видеоигр, специфики их содержания, особенностей вхождения в игру, способов распространения видеоигр и отсутствием технической возможности установления начала и окончания видеоигры, считает комитет.
https://1prime.ru/20250625/polis-858908561.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, общество , технологии, видеоигры, реклама
Госдума, Общество , Технологии, видеоигры, реклама
13:03 26.06.2025
 
ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект по ограничению времени рекламы в видеоиграх

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение продолжительности рекламы в видеоиграх.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР. Он допускает распространение рекламы в видеоиграх при условии, что ее продолжительность не превышает 15 секунд. При этом прерывание видеоигр рекламой допускается не чаще одного раза в 20 минут. А в отношении видеоигр для детей предлагается установить дополнительное требование к соответствию рекламы возрастной категории детей, на которых рассчитана такая видеоигра.
Одновременно устанавливаются требования к рекламодателям, рекламораспространителям и операторам рекламных систем, размещающих рекламу в видеоиграх. Они должны соответствовать критериям, определенным правительством РФ, и предоставлять информацию о такой рекламе или обеспечивать ее предоставление через операторов рекламных данных в Роскомнадзор. Но эта обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы.
При этом рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем и операторы рекламных данных должны нести ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления соответствующей информации. А Роскомнадзор должен обеспечить хранение предоставленной ему информации о рекламе в видеоиграх не менее пяти лет, а также предоставлять доступ к ней Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Федеральной налоговой службе, а также иным органам и лицам, определенным правительством.
Реклама, распространяемая в видеоиграх, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в интернете, содержащие информацию о рекламодателе. Распространение рекламы в видеоиграх допускается при условии присвоения оператором рекламных данных такой рекламе соответствующего идентификатора, требования к которому установит Роскомнадзор. При необходимости Роскомнадзор будет взаимодействовать с ФАС по вопросам отнесения к рекламе информации, распространенной в видеоиграх.
Комитет по экономполитике обращает внимание, что в настоящее время на рынке видеоигр существует множество моделей обеспечения их коммерческого использования - как с распространением, так и без распространения рекламы. Причем в большинстве случаев прерывание видеоигры рекламой присуще видеоиграм с бесплатной моделью распространения. При этом пользователю предоставляется возможность отключить распространение рекламы посредством оплаты денежного перевода.
"Предлагаемые законопроектом ограничения могут привести к сокращению количества видеоигр с бесплатной моделью распространения", - отмечается в заключении комитета. Кроме того, администрирование вводимых законопроектом требований будет затруднительным в связи с разнообразием видов видеоигр, специфики их содержания, особенностей вхождения в игру, способов распространения видеоигр и отсутствием технической возможности установления начала и окончания видеоигры, считает комитет.
Медицинский полис - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при въезде в Россию
Вчера, 23:05
 
ГосдумаОбществоТехнологиивидеоигрыреклама
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала