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ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх

ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх - 26.06.2025, ПРАЙМ

ГД не поддержала проект об ограничении времени рекламы в видеоиграх

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение продолжительности рекламы в... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:03+0300

2025-06-26T13:03+0300

2025-06-26T13:03+0300

госдума

общество

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение продолжительности рекламы в видеоиграх. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР. Он допускает распространение рекламы в видеоиграх при условии, что ее продолжительность не превышает 15 секунд. При этом прерывание видеоигр рекламой допускается не чаще одного раза в 20 минут. А в отношении видеоигр для детей предлагается установить дополнительное требование к соответствию рекламы возрастной категории детей, на которых рассчитана такая видеоигра. Одновременно устанавливаются требования к рекламодателям, рекламораспространителям и операторам рекламных систем, размещающих рекламу в видеоиграх. Они должны соответствовать критериям, определенным правительством РФ, и предоставлять информацию о такой рекламе или обеспечивать ее предоставление через операторов рекламных данных в Роскомнадзор. Но эта обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы. При этом рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем и операторы рекламных данных должны нести ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления соответствующей информации. А Роскомнадзор должен обеспечить хранение предоставленной ему информации о рекламе в видеоиграх не менее пяти лет, а также предоставлять доступ к ней Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Федеральной налоговой службе, а также иным органам и лицам, определенным правительством. Реклама, распространяемая в видеоиграх, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в интернете, содержащие информацию о рекламодателе. Распространение рекламы в видеоиграх допускается при условии присвоения оператором рекламных данных такой рекламе соответствующего идентификатора, требования к которому установит Роскомнадзор. При необходимости Роскомнадзор будет взаимодействовать с ФАС по вопросам отнесения к рекламе информации, распространенной в видеоиграх. Комитет по экономполитике обращает внимание, что в настоящее время на рынке видеоигр существует множество моделей обеспечения их коммерческого использования - как с распространением, так и без распространения рекламы. Причем в большинстве случаев прерывание видеоигры рекламой присуще видеоиграм с бесплатной моделью распространения. При этом пользователю предоставляется возможность отключить распространение рекламы посредством оплаты денежного перевода. "Предлагаемые законопроектом ограничения могут привести к сокращению количества видеоигр с бесплатной моделью распространения", - отмечается в заключении комитета. Кроме того, администрирование вводимых законопроектом требований будет затруднительным в связи с разнообразием видов видеоигр, специфики их содержания, особенностей вхождения в игру, способов распространения видеоигр и отсутствием технической возможности установления начала и окончания видеоигры, считает комитет.

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госдума, общество , технологии, видеоигры, реклама