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Россельхознадзор запретил импорт семян происхождением из Нидерландов

Россельхознадзор запретил импорт семян происхождением из Нидерландов - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор запретил импорт семян происхождением из Нидерландов

Россельхознадзор запретил с 30 июня 2025 года ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов для обеспечения фитосанитарного... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:18+0300

2025-06-26T12:18+0300

2025-06-26T12:18+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор запретил с 30 июня 2025 года ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов для обеспечения фитосанитарного благополучия, сообщила пресс-служба ведомства. "Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов. Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране", - говорится в сообщении. При этом в Россельхознадзоре напомнили, что с 23 ноября 2023 года ведомством уже запрещены прямые поставки в Россию семян и посадочного материала из Нидерландов. Ранее в июне текущего года в семенах и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, обнаружено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами, отметили в Россельхознадзоре. "Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством Нидерландов по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте", - заявили в службе. Согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", которые приведены в сообщении Россельхознадзора, по состоянию на 22 июня 2025 года в Россию ввезено 9,6 миллиона н штук посадочного материала и 530,5 тонн семенного материала нидерландского происхождения, а за весь 2024 год – 41,6 миллиона штук и 671,9 тонн соответственно.

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россия, нидерланды, россельхознадзор, сельское хозяйство, импорт, семена