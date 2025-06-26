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Фондовые индексы Европы растут после статистики по экономике Германии

Фондовые индексы Европы растут после статистики по экономике Германии - 26.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после статистики по экономике Германии

Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после выхода корпоративных новостей и статистики по экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:44+0300

2025-06-26T14:44+0300

2025-06-26T14:46+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после выхода корпоративных новостей и статистики по экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.34 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,41% - до 8 754,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 573,91 пункта, немецкий DAX - на 0,51%, до 23 628 пунктов. Акции одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в Германии растут более чем на 5% после выхода отчетности за первое полугодие 2024-2025 фингода. Во втором квартале текущего финансового года операционная прибыль компании уменьшилась на 16,7% в годовом выражении, до 5,914 миллиарда крон (620 миллионов долларов). При этом прогноз составлял 5,88 миллиарда крон. Кроме того, в четверг исследовательская компания GfK опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на июль показатель снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов. При этом индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до 20,1 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с февраля 2022 года.

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рынок, индексы, торги, европа