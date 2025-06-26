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Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/indeksy-858938540.html
Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом
Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом - 26.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом
Фондовые индексы США растут на открытии торгов в четверг на фоне корпоративной отчетности, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:50+0300
2025-06-26T16:50+0300
экономика
рынок
индексы
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на открытии торгов в четверг на фоне корпоративной отчетности, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% - до 43 229,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,17%, до 20 008,44 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,33%, до 6 112,5 пункта. Участники рынка в четверг могут обращать внимание на корпоративные новости. Так, бумаги производителя микросхем Micron дорожают более чем на 1% после выхода отчетности за третий квартал финансового 2025 года. Выручка компании выросла на 36,6% в годовом выражении, до 9,301 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 8,84 миллиарда долларов. Кроме того, растут акции других компаний технологического сектора: Nvidia и Microsoft - в пределах 0,5%. При этом аналитики Janney Montgomery Scott, мнение которых приводит агентство Блумберг, опасаются, что если не последует сигналов со стороны компаний других отраслей, например финансовых или транспортных, тогда в ближайшие пару месяцев американские акции могут начать терять обороты. Эксперты также прогнозируют, что S&amp;P 500 будет "цепляться за текущий импульс", если не произойдет серьезных потрясений в торговле или геополитике. Помимо этого, трейдеры могут оценивать заявления президента США Дональда Трампа, который, как сообщает газета Wall Street Journal, объявил, что недоволен осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок и может назвать его преемника уже этим летом. Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС закончится в мае 2026 года.
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рынок, индексы, сша
Экономика, Рынок, Индексы, США
16:50 26.06.2025
 
Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом

Фондовые индексы США растут в четверг на фоне корпоративной отчетности

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкПадение ключевых биржевых индексов США
Падение ключевых биржевых индексов США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут на открытии торгов в четверг на фоне корпоративной отчетности, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% - до 43 229,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,17%, до 20 008,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 6 112,5 пункта.
Участники рынка в четверг могут обращать внимание на корпоративные новости. Так, бумаги производителя микросхем Micron дорожают более чем на 1% после выхода отчетности за третий квартал финансового 2025 года. Выручка компании выросла на 36,6% в годовом выражении, до 9,301 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 8,84 миллиарда долларов. Кроме того, растут акции других компаний технологического сектора: Nvidia и Microsoft - в пределах 0,5%.
При этом аналитики Janney Montgomery Scott, мнение которых приводит агентство Блумберг, опасаются, что если не последует сигналов со стороны компаний других отраслей, например финансовых или транспортных, тогда в ближайшие пару месяцев американские акции могут начать терять обороты. Эксперты также прогнозируют, что S&P 500 будет "цепляться за текущий импульс", если не произойдет серьезных потрясений в торговле или геополитике.
Помимо этого, трейдеры могут оценивать заявления президента США Дональда Трампа, который, как сообщает газета Wall Street Journal, объявил, что недоволен осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок и может назвать его преемника уже этим летом. Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС закончится в мае 2026 года.
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