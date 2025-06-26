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Основные фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе - 26.06.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T21:00+0300

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2025-06-26T21:00+0300

экономика

европа

фондовые индексы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,19% - до 8 735,6 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,01% - до 7 557,31 пункта, немецкий DAX вырос на 0,64% - до 23 649,3 пункта. Поддержку европейским индексам мог оказать подъем оборонного сектора. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг подтвердили необходимость увеличивать расходы на оборону и координировать выполнение обязательств в рамках НАТО по 5% ВВП. На этом фоне акции европейских оборонных компаний Rheinmetall, BAE Systems и Thales подорожали на 7,3%, 3,8% и 3% соответственно. Кроме того, бумаги H&M выросли в цене на 3,7% после публикации отчетности. Операционная прибыль компании по итогам второго квартала 2024-2025 фингода оказалась выше ожиданий аналитиков. В четверг также была опубликована немецкая макростатистика. По данным исследовательской компании GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июль снизился до минус 20,3 пункта с пересмотренного значения июня в минус 20 пунктов, в то время как прогнозировался рост показателя. Вместе с тем индекс текущих экономических ожиданий подскочил до максимума с февраля 2022 года в 20,1 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее.

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европа, фондовые индексы, рост