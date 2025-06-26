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Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков - 26.06.2025, ПРАЙМ
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков
Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T04:13+0300
2025-06-26T04:13+0300
технологии
экономика
москва
рф
минприроды
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев. Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц. Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
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технологии, москва, рф, минприроды
Технологии, Экономика, МОСКВА, РФ, Минприроды
04:13 26.06.2025
 
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков

Буцаев: искусственный интеллект скоро научится распознавать заполненность мусорных баков

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц.
Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
 
ЭкономикаТехнологииМОСКВАРФМинприроды
 
 
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