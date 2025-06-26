https://1prime.ru/20250626/intellekt-858911287.html
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков - 26.06.2025, ПРАЙМ
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков
Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T04:13+0300
2025-06-26T04:13+0300
2025-06-26T04:13+0300
технологии
экономика
москва
рф
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858911287.jpg?1750900405
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц.
Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, рф, минприроды
Технологии, Экономика, МОСКВА, РФ, Минприроды
Искусственный интеллект научится распознавать заполненность мусорных баков
Буцаев: искусственный интеллект скоро научится распознавать заполненность мусорных баков
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц.
Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.