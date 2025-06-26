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Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров - 26.06.2025, ПРАЙМ
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров
Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:45+0300
2025-06-26T12:45+0300
политика
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БЕЙРУТ, 26 июн - ПРАЙМ. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.
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россия, москва, тегеран
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Тегеран
12:45 26.06.2025
 
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров

Источник РИА Новости: Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© AFP / STR
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БЕЙРУТ, 26 июн - ПРАЙМ. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.
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