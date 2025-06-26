https://1prime.ru/20250626/iran-858924507.html

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров - 26.06.2025, ПРАЙМ

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров

Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:45+0300

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БЕЙРУТ, 26 июн - ПРАЙМ. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.

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