https://1prime.ru/20250626/iran-858926037.html

В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель этого надзорного органа | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:10+0300

2025-06-26T13:10+0300

2025-06-26T13:10+0300

политика

иран

тегеран

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/53/840745376_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_5f932f1d348d3ed7e8c4660addbc3e82.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф. "Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", - написал он в соцсети X. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана, сообщили в парламенте страны. Член президиума парламента Ирана Алиреза Салими заявлял агентству ISNA, что решение по этому поводу будет зависеть от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана.

https://1prime.ru/20250625/magate-858885279.html

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, тегеран, магатэ