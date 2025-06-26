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В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель этого надзорного органа | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:10+0300
2025-06-26T13:10+0300
2025-06-26T13:10+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф. "Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", - написал он в соцсети X. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана, сообщили в парламенте страны. Член президиума парламента Ирана Алиреза Салими заявлял агентству ISNA, что решение по этому поводу будет зависеть от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана.
https://1prime.ru/20250625/magate-858885279.html
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иран, тегеран, магатэ
Политика, ИРАН, Тегеран, МАГАТЭ
В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Надзорный орган Ирана утвердил законопроект о приостановке работы с МАГАТЭ
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф.
"Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", - написал он в соцсети X.
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана, сообщили в парламенте страны.
Член президиума парламента Ирана Алиреза Салими заявлял агентству ISNA, что решение по этому поводу будет зависеть от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ