Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/iran-858944804.html
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ
Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T20:56+0300
2025-06-26T20:56+0300
политика
сша
ядерные объекты
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Согласно телеканалу, США и страны Ближнего Востока продолжали говорить с Ираном даже на фоне ударов Израиля, дискуссии продолжились на этой неделе. "Среди обсуждаемых условий... - инвестиции на сумму примерно в 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских... целях", - говорится в сообщении CNN. Канал отмечает, что эти средства, по мнению американских властей, должны быть предоставлены арабскими странами. "Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций против Ирана и разрешение Тегерану получить доступ к 6 миллиардам долларов, которые находятся... на счетах в иностранных банках... Другая идея..., которая на данный момент рассматривается, - это (убедить - ред,) поддерживаемых США союзников в Персидском заливе оплатить замену ядерного объекта в Фордо... на программу, которая не предусматривает обогащение", - указывает телеканал. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20250626/pentagon-858936561.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ядерные объекты, иран
Политика, США, ядерные объекты, ИРАН
20:56 26.06.2025
 
США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ

CNN: США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую атомную программу

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Согласно телеканалу, США и страны Ближнего Востока продолжали говорить с Ираном даже на фоне ударов Израиля, дискуссии продолжились на этой неделе.
"Среди обсуждаемых условий... - инвестиции на сумму примерно в 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских... целях", - говорится в сообщении CNN.
Канал отмечает, что эти средства, по мнению американских властей, должны быть предоставлены арабскими странами.
"Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций против Ирана и разрешение Тегерану получить доступ к 6 миллиардам долларов, которые находятся... на счетах в иностранных банках... Другая идея..., которая на данный момент рассматривается, - это (убедить - ред,) поддерживаемых США союзников в Персидском заливе оплатить замену ядерного объекта в Фордо... на программу, которая не предусматривает обогащение", - указывает телеканал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Пентагон назвал атаку США на Иран кульминацией 15 лет работы
15:59
 
ПолитикаСШАядерные объектыИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала