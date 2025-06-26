https://1prime.ru/20250626/iran-858944804.html

США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ

США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ

США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ

Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T20:56+0300

2025-06-26T20:56+0300

2025-06-26T20:56+0300

политика

сша

ядерные объекты

иран

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Согласно телеканалу, США и страны Ближнего Востока продолжали говорить с Ираном даже на фоне ударов Израиля, дискуссии продолжились на этой неделе. "Среди обсуждаемых условий... - инвестиции на сумму примерно в 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских... целях", - говорится в сообщении CNN. Канал отмечает, что эти средства, по мнению американских властей, должны быть предоставлены арабскими странами. "Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций против Ирана и разрешение Тегерану получить доступ к 6 миллиардам долларов, которые находятся... на счетах в иностранных банках... Другая идея..., которая на данный момент рассматривается, - это (убедить - ред,) поддерживаемых США союзников в Персидском заливе оплатить замену ядерного объекта в Фордо... на программу, которая не предусматривает обогащение", - указывает телеканал. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250626/pentagon-858936561.html

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сша, ядерные объекты, иран