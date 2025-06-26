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Аракчи рассказал об ущербе ядерным объектам Ирана - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Аракчи рассказал об ущербе ядерным объектам Ирана
Аракчи рассказал об ущербе ядерным объектам Ирана - 26.06.2025, ПРАЙМ
Аракчи рассказал об ущербе ядерным объектам Ирана
Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:59+0300
2025-06-26T22:59+0300
иран
мид
ядерные объекты
ущерб
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого ущерба, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время… эксперты Организации по атомной энергии Ирана проводят детальную оценку ущерба. Ущерб был нанесен серьезный", - сказал он в прямом эфире. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, мид, ядерные объекты, ущерб
ИРАН, МИД, ядерные объекты, ущерб
22:59 26.06.2025
 
Аракчи рассказал об ущербе ядерным объектам Ирана

Аракчи: ядерные объекты Ирана понесли серьезный ущерб в результате атак

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого ущерба, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящее время… эксперты Организации по атомной энергии Ирана проводят детальную оценку ущерба. Ущерб был нанесен серьезный", - сказал он в прямом эфире.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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США хотят заменить ядерный объект Ирана на гражданскую программу, пишут СМИ
20:56
 
ИРАНМИДядерные объектыущерб
 
 
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