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Исследование показало, сколько россиян регулярно ездят на электросамокатах - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько россиян регулярно ездят на электросамокатах
Исследование показало, сколько россиян регулярно ездят на электросамокатах - 26.06.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян регулярно ездят на электросамокатах
Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T03:46+0300
2025-06-26T03:46+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами, при этом лишь у 13% самокатчиков оформлена страховка, говорится в исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и компании "СберСтрахование", которое есть у РИА Новости. Аналитики, опросив с 11 по 19 июня 2025 года 43 633 пользователя ресурсов медиахолдинга, выяснили, что из числа всех опрошенных "регулярно ездят на электросамокатах 20%". Среди таких пользователей 18% получали травмы во время катания на электросамокате: из них большинство отделались ушибами и ссадинами, а остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьезные травмы. "При этом страхуются от подобных ситуаций только 13% активных пользователей такого транспорта", - указывается в исследовании. "Даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22% опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тысяч рублей", - рассказал директор розничного страхования "СберСтрахования" Дмитрий Пурсанов. За весь прошлый сезон проката самокатов, с 26 марта по 15 ноября 2024 года, страховая компания получила почти 17 тысяч заявлений в связи с травмами. А в этом сезоне, который стартовал раньше, с 15 марта, было получено уже более 7 тысяч заявлений о травмах от граждан, указали аналитики. Авторы исследования выяснили также, что больше половины регулярных пользователей самокатов обзавелись собственными средствами индивидуальной мобильности, а 45% их арендуют. При этом 49% любителей самокатов катаются на них ради развлечения. "Еще 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6% применяют этот транспорт в своей работе", - добавили аналитики.
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192
40
192
40
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5
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192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
03:46 26.06.2025
 
Исследование показало, сколько россиян регулярно ездят на электросамокатах

Rambler Co: почти каждый пятый россиянин регулярно ездит на электросамокате

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами, при этом лишь у 13% самокатчиков оформлена страховка, говорится в исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и компании "СберСтрахование", которое есть у РИА Новости.
Аналитики, опросив с 11 по 19 июня 2025 года 43 633 пользователя ресурсов медиахолдинга, выяснили, что из числа всех опрошенных "регулярно ездят на электросамокатах 20%". Среди таких пользователей 18% получали травмы во время катания на электросамокате: из них большинство отделались ушибами и ссадинами, а остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьезные травмы. "При этом страхуются от подобных ситуаций только 13% активных пользователей такого транспорта", - указывается в исследовании.
"Даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22% опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тысяч рублей", - рассказал директор розничного страхования "СберСтрахования" Дмитрий Пурсанов.
За весь прошлый сезон проката самокатов, с 26 марта по 15 ноября 2024 года, страховая компания получила почти 17 тысяч заявлений в связи с травмами. А в этом сезоне, который стартовал раньше, с 15 марта, было получено уже более 7 тысяч заявлений о травмах от граждан, указали аналитики.
Авторы исследования выяснили также, что больше половины регулярных пользователей самокатов обзавелись собственными средствами индивидуальной мобильности, а 45% их арендуют.
При этом 49% любителей самокатов катаются на них ради развлечения. "Еще 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6% применяют этот транспорт в своей работе", - добавили аналитики.
 
БизнесОбщество
 
 
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