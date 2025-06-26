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Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном, заявили в Иране
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном, заявили в Иране - 26.06.2025, ПРАЙМ
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном, заявили в Иране
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако это не окончательные выводы,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:38+0300
2025-06-26T11:38+0300
2025-06-26T11:38+0300
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ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако это не окончательные выводы, утверждает иранское агентство Fars, ссылаясь на осведомленный источник. "Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", - сказал источник агентству. При этом агентство не сообщило, по каким конкретно объектам наносились удары и где были зафиксированы следы наличия урана. Однако известно, что ударам Израиля подвергался целый ряд ядерных объектов на территории Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном, заявили в Иране
Fars: Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при атаках на Иран
ТЕГЕРАН, 26 июн - ПРАЙМ. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако это не окончательные выводы, утверждает иранское агентство Fars, ссылаясь на осведомленный источник.
"Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", - сказал источник агентству.
При этом агентство не сообщило, по каким конкретно объектам наносились удары и где были зафиксированы следы наличия урана. Однако известно, что ударам Израиля подвергался целый ряд ядерных объектов на территории Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Трамп допустил, что Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям