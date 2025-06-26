https://1prime.ru/20250626/kandidaty-858911661.html

Названы самые популярные кандидаты в жены для женщин

Названы самые популярные кандидаты в жены для женщин - 26.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные кандидаты в жены для женщин

IT-специалисты уже не так востребованы у девушек в качестве кандидатов в супруги, интерес к ним попадает: теперь в "фаворитах" врачи и стоматологи, выяснили для | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T04:55+0300

2025-06-26T04:55+0300

2025-06-26T04:55+0300

общество

москва

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. IT-специалисты уже не так востребованы у девушек в качестве кандидатов в супруги, интерес к ним попадает: теперь в "фаворитах" врачи и стоматологи, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba. "Если в 2023 году 72% россиянок хотели выйти замуж за IT-специалиста, то сегодня этот образ стал более противоречивым. Почти половина (45%) женщин уже не верят в стереотип о том, что айтишник - идеальный кандидат в мужья, а 28% соглашаются лишь отчасти: "Да, доход хороший, но слишком уж привязан к своему компьютеру". Только 27% уверены - стабильность, ум и деньги делают IT-специалистов отличными партнерами", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет. "Самыми привлекательными в глазах россиянок оказались врачи (43%) и стоматологи (38%): женщины ценят их ответственность и "золотые руки", - добавили там. В свою очередь предприниматели находятся на третьем месте с долей в 36%. При этом курьеры и таксисты не пользуются популярностью, несмотря на высокие доходы, отмечают аналитики. Четверть женщин не одобрят переход от офисной карьеры к работе доставщиком или водителем, считая это шагом назад. Еще 23% поддержат выбор, если мужчина действительно доволен, а столько же - отнесутся нейтрально, но с осторожностью: "главное - чтобы потом не жалел". Авторы исследования также рассказали, что, по мнению девушек, больше всего родители одобряют для своих дочерей врачей и спасателей. На втором месте стоят военные - за дисциплину, силу воли и умение постоять за себя и за семью. А вот IT-специалисты вызовут у родителей меньше восторга: лишь 3% девушек уверены, что мама будет с гордостью рассказывать о "зяте, который работает с компьютерами". Они обогнали только артистов и музыкантов. При этом половина опрошенных женщин подчеркивает: выбор партнера - их личное дело, и семье придется принять любого, кто будет рядом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва