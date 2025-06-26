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Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - 26.06.2025, ПРАЙМ
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель
Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:04+0300
2025-06-26T09:04+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра. На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах. "Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​
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россия, ран, картофель
РОССИЯ, РАН, картофель
09:04 26.06.2025
 
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

РАН: российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра.
На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах.
"Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Патрушев рассказал о росте цен на картофель
24 июня, 10:14
 
РОССИЯРАНкартофель
 
 
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