https://1prime.ru/20250626/kartofel-858915642.html

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - 26.06.2025, ПРАЙМ

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T09:04+0300

2025-06-26T09:04+0300

2025-06-26T09:04+0300

россия

ран

картофель

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра. На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах. "Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​

https://1prime.ru/20250624/patrushev-858833896.html

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россия, ран, картофель