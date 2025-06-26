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Китай заявил о готовности укреплять диалог по контролю за экспортом РЗМ - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай заявил о готовности укреплять диалог по контролю за экспортом РЗМ
Китай заявил о готовности укреплять диалог по контролю за экспортом РЗМ - 26.06.2025, ПРАЙМ
Китай заявил о готовности укреплять диалог по контролю за экспортом РЗМ
Китай готов укреплять диалог с другими странами по вопросу контроля за экспортом редкоземельных металлов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:35+0300
2025-06-26T12:35+0300
экономика
китай
экспорт
редкоземельные элементы
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ПЕКИН, 26 июн – ПРАЙМ. Китай готов укреплять диалог с другими странами по вопросу контроля за экспортом редкоземельных металлов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. "Китай всегда придавал большое значение поддержанию стабильности и безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, в соответствии с законами и правилами постоянно ускорял рассмотрение заявок на экспортные лицензии, связанные с редкоземельными металлами", - заявил Хэ Ядун. Он отметил, что Китай уже одобрил определенное количество заявок на соответствие требованиям и "продолжит усиливать работу по рассмотрению и утверждению соответствующих заявок". "Китай готов и дальше укреплять взаимодействие и диалог по экспортному контролю с соответствующими странами в этом отношении и активно содействовать удобной и соответствующей правилам торговле", - указал он. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
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китай, экспорт, редкоземельные элементы
Экономика, КИТАЙ, экспорт, редкоземельные элементы
12:35 26.06.2025
 
Китай заявил о готовности укреплять диалог по контролю за экспортом РЗМ

Министр Хэ Ядун: Китай готов укреплять диалог по вопросу контроля за экспортом РЗМ

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 26 июн – ПРАЙМ. Китай готов укреплять диалог с другими странами по вопросу контроля за экспортом редкоземельных металлов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
"Китай всегда придавал большое значение поддержанию стабильности и безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, в соответствии с законами и правилами постоянно ускорял рассмотрение заявок на экспортные лицензии, связанные с редкоземельными металлами", - заявил Хэ Ядун.
Он отметил, что Китай уже одобрил определенное количество заявок на соответствие требованиям и "продолжит усиливать работу по рассмотрению и утверждению соответствующих заявок".
"Китай готов и дальше укреплять взаимодействие и диалог по экспортному контролю с соответствующими странами в этом отношении и активно содействовать удобной и соответствующей правилам торговле", - указал он.
В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для американских автопроизводителей и промышленных предприятий, но ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передало, что Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.
В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как отмечала New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
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