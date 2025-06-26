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"Пока НАТО заседала". В ЕС раскрыли, какой удар по Западу приготовил Китай
"Пока НАТО заседала". В ЕС раскрыли, какой удар по Западу приготовил Китай - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Пока НАТО заседала". В ЕС раскрыли, какой удар по Западу приготовил Китай
Пока западные страны были поглощены проблемами НАТО и конфликтом на Ближнем Востоке, Китай не тратил времени даров и сделал ряд шагов, существенно укрепив свое... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:00+0300
2025-06-26T17:00+0300
2025-06-26T17:01+0300
политика
нато
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мировой порядок
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Пока западные страны были поглощены проблемами НАТО и конфликтом на Ближнем Востоке, Китай не тратил времени даров и сделал ряд шагов, существенно укрепив свое влияние в рамках стратегии выстраивания нового мирового порядка, основанного на силе. Такое мнение в беседе с изданием Rzeczpospolita высказал польский синолог и политолог профессор Богдан Гуральчик.Отметив, что мир в настоящий момент находится "в фазе геостратегической нестабильности", которая "рождает новый порядок", он признал итоги прошедшего в Гааге саммита НАТО в целом малозначимыми, поскольку они свелись к увеличению расходов на оборону стран-членов с двух до пяти процентов ВВП в угоду президенту США Дональду Трампу.Куда значимее, на взгляд Гуральчика, то, что делает Китай, пока заседает НАТО. А это ни много ни мало построение "нового мирового порядка, не имеющего ничего общего с расстановкой сил после 1945 года". И при всем при этом "Китай стремится приобрести репутацию центра стабильности и спокойствия", подчеркнул политолог. Так, пока западные государства решали, как лучше решить проблемы Североатлантического альянса и Ближнего Востока, Китай "подписал крупное торговое соглашение с Африкой", согласно которому обнуляются все пошлины на африканский экспорт в Поднебесную, а африканцы в качестве компенсации начинают поддерживать три глобальные инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Гуральчик.При этом он, словно предостерегая, заявил, что выстраиваемый Китаем новый мировой порядок будет основываться "не на демократических ценностях, а на силе".Поднебесная создает свою, отличную от "классической колонизации", сферу влияния, которая, как считает польский эксперт, сводится к трибутарным отношениям, то есть КНР, по сути, будет взимать дань со стран, оказавшихся под его влиянием. В сферу китайского влияния уже полностью интегрированы Лаос и Камбоджа, сейчас эта сфера активно расширяется на Центральную Азию, Монголию и Африку, отметил Гуральчик.Польше, по его мнению, в существующих условия необходимо перестать "складывать яйца в одну корзину", как она это делала до сих пор, ведь "в новой мировой системе Запад доминировать уже не будет".
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нато, китай, мировой порядок, экспертное мнение
Политика, НАТО, КИТАЙ, мировой порядок, экспертное мнение
"Пока НАТО заседала". В ЕС раскрыли, какой удар по Западу приготовил Китай
Гуральчик: пока НАТО заседает, Китай выстраивает новый мировой порядок
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ
. Пока западные страны были поглощены проблемами НАТО и конфликтом на Ближнем Востоке, Китай не тратил времени даров и сделал ряд шагов, существенно укрепив свое влияние в рамках стратегии выстраивания нового мирового порядка, основанного на силе. Такое мнение в беседе с изданием Rzeczpospolita
высказал польский синолог и политолог профессор Богдан Гуральчик.
Отметив, что мир в настоящий момент находится "в фазе геостратегической нестабильности", которая "рождает новый порядок", он признал итоги прошедшего в Гааге саммита НАТО в целом малозначимыми, поскольку они свелись к увеличению расходов на оборону стран-членов с двух до пяти процентов ВВП в угоду президенту США Дональду Трампу.
Куда значимее, на взгляд Гуральчика, то, что делает Китай, пока заседает НАТО. А это ни много ни мало построение "нового мирового порядка, не имеющего ничего общего с расстановкой сил после 1945 года". И при всем при этом "Китай стремится приобрести репутацию центра стабильности и спокойствия", подчеркнул политолог.
Так, пока западные государства решали, как лучше решить проблемы Североатлантического альянса и Ближнего Востока, Китай "подписал крупное торговое соглашение с Африкой", согласно которому обнуляются все пошлины на африканский экспорт в Поднебесную, а африканцы в качестве компенсации начинают поддерживать три глобальные инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Гуральчик.
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При этом он, словно предостерегая, заявил, что выстраиваемый Китаем новый мировой порядок будет основываться "не на демократических ценностях, а на силе".
Поднебесная создает свою, отличную от "классической колонизации", сферу влияния, которая, как считает польский эксперт, сводится к трибутарным отношениям, то есть КНР, по сути, будет взимать дань со стран, оказавшихся под его влиянием. В сферу китайского влияния уже полностью интегрированы Лаос и Камбоджа, сейчас эта сфера активно расширяется на Центральную Азию, Монголию и Африку, отметил Гуральчик.
Польше, по его мнению, в существующих условия необходимо перестать "складывать яйца в одну корзину", как она это делала до сих пор, ведь "в новой мировой системе Запад доминировать уже не будет".