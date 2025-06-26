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Минсельхоз США спрогнозировал рекорд в мировом производстве кофе

Минсельхоз США спрогнозировал рекорд в мировом производстве кофе - 26.06.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз США спрогнозировал рекорд в мировом производстве кофе

Мировое производство кофе в следующем сельскохозяйственном году (с октября 2025 по сентябрь 2026 года) достигнет рекорда в 10,7 миллиона тонн, в основном за... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:16+0300

2025-06-26T14:16+0300

2025-06-26T14:16+0300

экономика

сша

минсельхоз

кофе

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Мировое производство кофе в следующем сельскохозяйственном году (с октября 2025 по сентябрь 2026 года) достигнет рекорда в 10,7 миллиона тонн, в основном за счет значительного прироста урожая робусты, следует из прогноза минсельхоза США. "Мировое производство кофе в 2025-2026 году прогнозируется на 4,3 миллиона мешков выше, чем в предыдущем году - на рекордном уровне в 178,7 миллиона (10,7 миллиона тонн) ​​из-за продолжающегося восстановления во Вьетнаме и Индонезии, а также рекордного производства в Эфиопии", - говорится в отчете. При этом производство арабики сократится - на 1,7%, до 5,8 миллиона тонн, а робусты - вырастет на 7,9%, до 4,9 миллиона тонн. Глобальный экспорт кофейных зерен вырастет в следующем сезоне на 42 тысячи тонн - до 7,3 миллиона, поскольку прирост поставок из Вьетнама, Эфиопии и Индонезии более чем компенсирует сокращение у Бразилии и Колумбии. Крупнейшими импортерами останутся Евросоюз с 2,7 миллиона тонн, США (1,4 миллиона), Япония (372 тысячи), Россия (228 тысяч) и Швейцария (210 тысяч). Совокупный урожай кофе в Бразилии увеличится всего на 18 тысяч тонн - до 3,9 миллиона в 2025-2026 году. Выпуск робусты вырастет на 186 тысяч тонн, до рекордных 1,4 миллиона, поскольку обильные осадки способствовали улучшению завязывания и развития плодов в основных штатах-производителях Эшпириту-Санту и Баия. Ожидается, что производство арабики сократится на 168 тысяч тонн - до 2,45 миллиона тонн, поскольку засуха и высокие температуры в Минас-Жерайс и Сан-Паулу отрицательно повлияли на цветение. Несмотря на увеличение производства экспорт снизится на 6%, до 2,3 миллиона тонн, поскольку страны-импортеры на фоне высоких цен не готовы пополнять свои запасы. Вьетнам в следующем году продолжит восстанавливать производство кофе, которое достигнет 1,9 миллиона тонн (+6,9%) из-за более высокой урожайности на фоне благоприятной погодой. Кроме того, высокие цены на кофе позволили производителям увеличить расходы на удобрения для дальнейшего повышения урожайности. Прогнозируется, что площадь урожая останется практически неизменной, и почти 95% от общего объема производства по-прежнему будет приходиться на робусту. Экспорт зерен увеличится до 1,5 миллиона тонн с 1,4 миллиона в текущем сезоне. Производство в Колумбии сократится на 5,3% в следующем сельскохозяйственном году и составит 750 тысяч тонн, поскольку обильные дожди и облачность нарушили период цветения и снизили урожайность. Экспорт зерен, в основном в США и Европейский союз, сократится на 30 тысяч тонн, до 642 тысяч тонн. В Эфиопии, как ожидается, урожай увеличится до рекордных 694 тысяч тонн, что на 8,7% больше уровня 2024-2025 сельхозгода. Рост производства в стране обусловлен заменой более половины посевных площадей на более урожайные сорта кофе. Прогнозируется, что экспорт зерен составит 466 тысяч тонн против 418 тысяч в текущем сезоне. Выпуск в Индонезии увеличится до 675 тысяч тонн с 642 тысяч. Ожидается, что производство робусты достигнет 588 тысяч тонн, если сохранятся благоприятные погодные условия в Южной Суматре и на Яве, где выращивается около 75% всей робусты в стране. Производство арабики также немного вырастет - до 87 тысяч с 84 тысяч тонн. Это приведет к росту поставок за границу на 6,6%, до 390 тысяч тонн.

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сша, минсельхоз, кофе