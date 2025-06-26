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Россияне в 2025-2026 сельхозгоду выпьют 18,3 миллиарда чашек кофе

Россияне в 2025-2026 сельхозгоду выпьют 18,3 миллиарда чашек кофе - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2025-2026 сельхозгоду выпьют 18,3 миллиарда чашек кофе

Россияне в следующем сельскохозяйственном году (с октября 2025 по сентябрь 2026 года) выпьют максимальные за шесть лет 18,3 миллиарда чашек кофе, следует из... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:53+0300

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2025-06-26T15:53+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне в следующем сельскохозяйственном году (с октября 2025 по сентябрь 2026 года) выпьют максимальные за шесть лет 18,3 миллиарда чашек кофе, следует из расчетов РИА Новости по данным минсельхоза США. Согласно прогнозу, потребление кофе в России в 2025-2026 сельскохозяйственном году (октябрь-сентябрь) вырастет на 2,8% и составит 274,5 тысячи тонн. Это примерно 18,3 миллиарда порций кофе по 15 граммов молотого зерна на 250 миллилитров воды, или около 125 чашек на человека в год. В текущем году россияне выпьют 17,8 миллиарда чашек, это примерно 122 чашки на одного жителя России. Потребление растет последние несколько лет, но пока не достигло уровня 2019-2020 сельхозгода в 18,5 миллиарда порций. В результате россияне будут девятыми в мире по потреблению кофе. В первой тройке - жители ЕС (160,4 миллиарда чашек), США (102,2 миллиарда) и Бразилии (89,1 миллиарда). При этом, поскольку в России кофе не выращивают, страна является четвертым основным импортером в мире: в текущем сезоне закупки составят 222 тысячи тонн, а в следующем - 228 тысяч.

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