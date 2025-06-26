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Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть
Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть - 26.06.2025, ПРАЙМ
Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть
Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть в годовом выражении, отгрузив менее трех миллионов мешков, говорится в сообщении Бразильского совета экспортеров... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:57+0300
2025-06-26T15:57+0300
экономика
бразилия
бизнес
экспорт
кофе
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть в годовом выражении, отгрузив менее трех миллионов мешков, говорится в сообщении Бразильского совета экспортеров кофе. "По данным ежемесячного статистического бюллетеня Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé), в мае этого года страна отгрузила 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов, что на 33,3% меньше, чем в том же месяце 2024 года", - пишут в организации. В то же время из-за роста цен валютная выручка экспортеров выросла на 21,1% - с 1,027 миллиарда долларов до 1,243 миллиарда. Экспортеры с января по май текущего года отправили за рубеж 16,8 миллиона мешков кофе против 20,8 миллиона годом ранее. При этом их выручка составила 6,5 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее.
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бразилия, бизнес, экспорт, кофе
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Бизнес, экспорт, кофе
15:57 26.06.2025
 
Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть

Бразилия в мае сократила экспорт кофе, отгрузив менее трех миллионов мешков

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бразилия в мае сократила экспорт кофе на треть в годовом выражении, отгрузив менее трех миллионов мешков, говорится в сообщении Бразильского совета экспортеров кофе.
"По данным ежемесячного статистического бюллетеня Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé), в мае этого года страна отгрузила 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов, что на 33,3% меньше, чем в том же месяце 2024 года", - пишут в организации.
В то же время из-за роста цен валютная выручка экспортеров выросла на 21,1% - с 1,027 миллиарда долларов до 1,243 миллиарда.
Экспортеры с января по май текущего года отправили за рубеж 16,8 миллиона мешков кофе против 20,8 миллиона годом ранее. При этом их выручка составила 6,5 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее.
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ЭкономикаБРАЗИЛИЯБизнесэкспорткофе
 
 
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