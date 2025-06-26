https://1prime.ru/20250626/laos-858929981.html
Лаос увидел интерес к лаосскому кофе на российском рынке
Лаос увидел интерес к лаосскому кофе на российском рынке - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лаос увидел интерес к лаосскому кофе на российском рынке
Лаос видит интерес к лаосскому кофе на российском рынке, это взаимодействие можно расширять, заявил министр иностранных дел страны Тхонгсаван Фомвихан на... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:14+0300
2025-06-26T14:14+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Лаос видит интерес к лаосскому кофе на российском рынке, это взаимодействие можно расширять, заявил министр иностранных дел страны Тхонгсаван Фомвихан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Кофе, насколько я понимаю, - это один из продуктов, который вызывает большой интерес на российском рынке, однако нам необходимо расширять это взаимодействие", - сказал Фомвихан в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие сферы для инвестиций российского бизнеса наиболее перспективны. Он подчеркнул, что в торгово-экономических связях между двумя странами есть большой задел для роста, и Лаос в этом заинтересован, у страны есть большой потенциал в области сельского хозяйства.
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россия, лаос, бизнес
Лаос увидел интерес к лаосскому кофе на российском рынке
Фомвихан: Лаос видит интерес к лаосскому кофе на российском рынке
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Лаос видит интерес к лаосскому кофе на российском рынке, это взаимодействие можно расширять, заявил министр иностранных дел страны Тхонгсаван Фомвихан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Кофе, насколько я понимаю, - это один из продуктов, который вызывает большой интерес на российском рынке, однако нам необходимо расширять это взаимодействие", - сказал Фомвихан в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие сферы для инвестиций российского бизнеса наиболее перспективны.
Он подчеркнул, что в торгово-экономических связях между двумя странами есть большой задел для роста, и Лаос в этом заинтересован, у страны есть большой потенциал в области сельского хозяйства.
Эксперт оценил вероятность снижения цен на кофе в мире