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Лавров оценил влияние роста расходов НАТО на безопасность России

Лавров оценил влияние роста расходов НАТО на безопасность России - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лавров оценил влияние роста расходов НАТО на безопасность России

Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:12+0300

2025-06-26T14:12+0300

2025-06-26T14:12+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

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россия, лаос, гаага, сергей лавров, дональд трамп, марк рютте, нато, мид, оон