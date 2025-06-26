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Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке
Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке
Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:22+0300
2025-06-26T14:22+0300
2025-06-26T14:22+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.
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Политика, Общество , РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МОСКВА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД
Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке
Лавров: Россию насторожили заявления Израиля, что перемирие с Ираном временное
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.
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