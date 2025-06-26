https://1prime.ru/20250626/lavrov-858930264.html

Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке

Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россию насторожили заявления Израиля о перемирии на Ближнем Востоке

Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:22+0300

2025-06-26T14:22+0300

2025-06-26T14:22+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.

https://1prime.ru/20250626/iran-858925833.html

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общество , россия, израиль, иран, москва, дональд трамп, сергей лавров, мид