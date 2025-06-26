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"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области торговых сетей
"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области торговых сетей - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области торговых сетей
Розничная сеть "Лента" объявила о приобретении одной из крупнейших в Челябинской области компаний ООО "Молл", представляющей бренды "Молния" и Spar, сообщили в... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:04+0300
2025-06-26T11:04+0300
2025-06-26T11:04+0300
экономика
"лента"
бизнес
челябинская область
торговая сеть
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Розничная сеть "Лента" объявила о приобретении одной из крупнейших в Челябинской области компаний ООО "Молл", представляющей бренды "Молния" и Spar, сообщили в "Ленте". "Лента" объявляет о заключении соглашения о приобретении компании ООО "Молл" – одной из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области... В периметр сделки войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar. В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети. Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении. Сообщается, что ФАС РФ уже одобрила приобретение, которое будет финансироваться за счет собственных средств "Ленты". "Магазины "Молнии" перейдут под управление соответствующих форматов "Ленты". При этом будет сохранен существующий персонал, который продолжит применять свои лучшие практики работы в регионе. Кроме того, ожидается, что интеграция распределительных центров с логистической инфраструктурой "Ленты" повысит эффективность доставки и снизит затраты, что создаст дополнительные возможности по уменьшению цен для конечного потребителя", - добавляет компания. Отмечается, что покупкой "Лента" усилит свои позиции на Центральном Урале, где "Молл" занимает пятое место по объему выручки среди ретейлеров региона. Приобретение поможет "Ленте" ускорить достижение цели, а именно достичь выручки в 1 триллион рублей к концу 2025 года. "Молния" – продовольственная сеть из 72 магазинов в Челябинске и в других ключевых городах области. За 2024 год общая выручка "Молнии" составила 20,6 миллиарда рублей при торговой площади сети более 60 тысяч квадратных метров. На момент сделки все магазины находятся в аренде, указывается в сообщении.
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"лента", бизнес, челябинская область, торговая сеть
Экономика, "Лента", Бизнес, Челябинская область, Торговая сеть
"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области торговых сетей
"Лента" приобретет одну из крупнейших в Челябинской области компаний ООО "Молл"
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Розничная сеть "Лента" объявила о приобретении одной из крупнейших в Челябинской области компаний ООО "Молл", представляющей бренды "Молния" и Spar, сообщили в "Ленте".
"Лента" объявляет о заключении соглашения о приобретении компании ООО "Молл" – одной из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области... В периметр сделки войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar. В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети. Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ФАС РФ уже одобрила приобретение, которое будет финансироваться за счет собственных средств "Ленты".
"Магазины "Молнии" перейдут под управление соответствующих форматов "Ленты". При этом будет сохранен существующий персонал, который продолжит применять свои лучшие практики работы в регионе. Кроме того, ожидается, что интеграция распределительных центров с логистической инфраструктурой "Ленты" повысит эффективность доставки и снизит затраты, что создаст дополнительные возможности по уменьшению цен для конечного потребителя", - добавляет компания.
Отмечается, что покупкой "Лента" усилит свои позиции на Центральном Урале, где "Молл" занимает пятое место по объему выручки среди ретейлеров региона. Приобретение поможет "Ленте" ускорить достижение цели, а именно достичь выручки в 1 триллион рублей к концу 2025 года.
"Молния" – продовольственная сеть из 72 магазинов в Челябинске и в других ключевых городах области. За 2024 год общая выручка "Молнии" составила 20,6 миллиарда рублей при торговой площади сети более 60 тысяч квадратных метров. На момент сделки все магазины находятся в аренде, указывается в сообщении.
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