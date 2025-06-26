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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят Украину и Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят Украину и Ближнем Востоке
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят Украину и Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят Украину и Ближнем Востоке
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T00:36+0300
2025-06-26T00:36+0300
экономика
мировая экономика
украина
израиль
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
ес
евросовет
нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы. При этом последние заявления европейских столиц свидетельствуют о тупиковой ситуации по Украине из-за позиции Венгрии, отказывающейся как согласовывать антироссисйские санкции, так и поддерживать членство Украины в ЕС, и серьезных разногласиях по возможным мерам против Израиля за ситуацию в секторе Газа. В связи с множеством спорных вопросов никто не ждет от июньского европейского саммита и каких-либо знаковых решений. Украинское досье традиционно включит военную и финансовую поддержку, антироссийские санкции и членство в Евросоюзе. В этой связи в ЕС напомнили, что на сегодняшний день предоставили Украине почти 150 миллиардов евро, включая 50,8 миллиарда евро в виде военной поддержки. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и сообщество, поскольку это привело бы к эскалации и экономическому хаосу. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны, согласно уставу организации, который базируется на коллективной обороне", вступление Киева в ЕС станет основой постоянной косвенной угрозы военного конфликта. К встрече лидеров ЕС по видеосвязи присоединится Владимир Зеленский, однако основная дискуссия между странами ЕС по Украине пройдет позднее без его участия, написал в своем пригласительном письме на саммит глава Евросовета Антониу Кошта. При обсуждении Ближнего Востока главы государств и правительств стран ЕС в основном планируют сконцентрироваться на ситуации в секторе Газа и отношениях с Израилем. Как написал в пригласительном письме глава Евросовета, "Израиль должен полностью соблюдать международное право и свои международные обязательства, и мы оценим инструменты и варианты, имеющиеся в распоряжении Европейского союза в этом отношении". Ранее в разное время звучали предложения о введении санкций ЕС против Израиля и приостановке соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем. Пока никакие серьезные ограничительные меры приняты так и не были. Европейские источники не ожидают каких-либо санкций в отношении Тель-Авива и в четверг. Среди европейских лидеров нет согласия даже по реализации стратегии Еврокомиссии по укреплению обороны Евросоюза. Ряд государств сообщества выступили категорически против внесения в итоговый текст выводов саммита упоминания о коллективном долге на оборонные расходы. Поэтому ожидается, что в итогах номинально будет подчеркнута необходимость реализации такой стратегии без упоминания источников средств на ее финансирование. Среди других тем в повестке: миграция, поддержка Молдавии и ее членство в Евросоюзе, а также отношения с Западными Балканами. Ожидается, что саммит начнется в 11.00 по местному времени (12.00 мск). Глава Евросовета хочет "уложиться" с обсуждением всех тем встречи в верхах в один день, однако, по словам источников в ЕС, такие ожидания могут не оправдаться из-за большого числа сохраняющихся несогласованных позиций и разногласий.
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мировая экономика, украина, израиль, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, ес, евросовет, нато
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС, Евросовет, НАТО
00:36 26.06.2025
 
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят Украину и Ближнем Востоке

Лидеры стран ЕС 26 и 27 июня обсудят Украину, Сирию, Сирию и Ближнем Востоке

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы.
При этом последние заявления европейских столиц свидетельствуют о тупиковой ситуации по Украине из-за позиции Венгрии, отказывающейся как согласовывать антироссисйские санкции, так и поддерживать членство Украины в ЕС, и серьезных разногласиях по возможным мерам против Израиля за ситуацию в секторе Газа.
В связи с множеством спорных вопросов никто не ждет от июньского европейского саммита и каких-либо знаковых решений.
Украинское досье традиционно включит военную и финансовую поддержку, антироссийские санкции и членство в Евросоюзе. В этой связи в ЕС напомнили, что на сегодняшний день предоставили Украине почти 150 миллиардов евро, включая 50,8 миллиарда евро в виде военной поддержки.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и сообщество, поскольку это привело бы к эскалации и экономическому хаосу. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны, согласно уставу организации, который базируется на коллективной обороне", вступление Киева в ЕС станет основой постоянной косвенной угрозы военного конфликта.
К встрече лидеров ЕС по видеосвязи присоединится Владимир Зеленский, однако основная дискуссия между странами ЕС по Украине пройдет позднее без его участия, написал в своем пригласительном письме на саммит глава Евросовета Антониу Кошта.
При обсуждении Ближнего Востока главы государств и правительств стран ЕС в основном планируют сконцентрироваться на ситуации в секторе Газа и отношениях с Израилем. Как написал в пригласительном письме глава Евросовета, "Израиль должен полностью соблюдать международное право и свои международные обязательства, и мы оценим инструменты и варианты, имеющиеся в распоряжении Европейского союза в этом отношении".
Ранее в разное время звучали предложения о введении санкций ЕС против Израиля и приостановке соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем. Пока никакие серьезные ограничительные меры приняты так и не были. Европейские источники не ожидают каких-либо санкций в отношении Тель-Авива и в четверг.
Среди европейских лидеров нет согласия даже по реализации стратегии Еврокомиссии по укреплению обороны Евросоюза. Ряд государств сообщества выступили категорически против внесения в итоговый текст выводов саммита упоминания о коллективном долге на оборонные расходы. Поэтому ожидается, что в итогах номинально будет подчеркнута необходимость реализации такой стратегии без упоминания источников средств на ее финансирование.
Среди других тем в повестке: миграция, поддержка Молдавии и ее членство в Евросоюзе, а также отношения с Западными Балканами.
Ожидается, что саммит начнется в 11.00 по местному времени (12.00 мск). Глава Евросовета хочет "уложиться" с обсуждением всех тем встречи в верхах в один день, однако, по словам источников в ЕС, такие ожидания могут не оправдаться из-за большого числа сохраняющихся несогласованных позиций и разногласий.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАИЗРАИЛЬБрюссельВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕСЕвросоветНАТО
 
 
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